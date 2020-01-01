Bondex (BDXN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bondex (BDXN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bondex (BDXN) teave Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities. Ametlik veebisait: https://bondex.app/ Valge raamat: https://bondex.gitbook.io/bondex/whitepaper-2.0 Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091 Ostke BDXN kohe!

Bondex (BDXN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bondex (BDXN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.82M $ 39.82M $ 39.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2 $ 2 $ 2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 Praegune hind: $ 0.03982 $ 0.03982 $ 0.03982 Lisateave Bondex (BDXN) hinna kohta

Bondex (BDXN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bondex (BDXN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BDXN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BDXN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BDXN tokeni tokenoomikat, avastage BDXN tokeni reaalajas hinda!

