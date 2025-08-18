Rohkem infot BDXN

Bondex logo

Bondex hind(BDXN)

1 BDXN/USD reaalajas hind:

+0.73%1D
USD
Bondex (BDXN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:09:10 (UTC+8)

Bondex (BDXN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.04415
$ 0.04415$ 0.04415
24 h kõrge

+0.56%

+0.73%

-6.83%

-6.83%

Bondex (BDXN) reaalajas hind on $ 0.04274. Viimase 24 tunni jooksul BDXN kaubeldud madalaim $ 0.0394 ja kõrgeim $ 0.04415 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDXNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06815006116064645 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02794707527092435.

Lüliajalise tootluse osas on BDXN muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, +0.73% 24 tunni vältel -6.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bondex (BDXN) – turuteave

No.1330

16.00%

ETH

Bondex praegune turukapitalisatsioon on $ 6.84M $ 192.65K 24 tunnise kauplemismahuga. BDXN ringlev varu on 160.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.74M.

Bondex (BDXN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bondex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003095+0.73%
30 päeva$ +0.00737+20.83%
60 päeva$ +0.0082+23.74%
90 päeva$ -0.03726-46.58%
Bondex Hinnamuutus täna

Täna registreeris BDXN muutuse $ +0.0003095 (+0.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bondex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00737 (+20.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bondex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDXN $ +0.0082 (+23.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bondex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03726 (-46.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bondex (BDXN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bondex hinnaajaloo lehte.

Mis on Bondex (BDXN)

Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.

Bondex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bondex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BDXN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bondex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bondex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bondex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bondex (BDXN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bondex (BDXN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bondex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bondex hinna ennustust kohe!

Bondex (BDXN) tokenoomika

Bondex (BDXN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDXN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bondex (BDXN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bondex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bondex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BDXN kohalike valuutade suhtes

1 Bondex(BDXN)/VND
1,124.7031
1 Bondex(BDXN)/AUD
A$0.0649648
1 Bondex(BDXN)/GBP
0.0312002
1 Bondex(BDXN)/EUR
0.036329
1 Bondex(BDXN)/USD
$0.04274
1 Bondex(BDXN)/MYR
RM0.1799354
1 Bondex(BDXN)/TRY
1.7433646
1 Bondex(BDXN)/JPY
¥6.28278
1 Bondex(BDXN)/ARS
ARS$55.4342074
1 Bondex(BDXN)/RUB
3.4068054
1 Bondex(BDXN)/INR
3.7401774
1 Bondex(BDXN)/IDR
Rp689.3547422
1 Bondex(BDXN)/KRW
59.3607312
1 Bondex(BDXN)/PHP
2.416947
1 Bondex(BDXN)/EGP
￡E.2.0626324
1 Bondex(BDXN)/BRL
R$0.230796
1 Bondex(BDXN)/CAD
C$0.0589812
1 Bondex(BDXN)/BDT
5.1903456
1 Bondex(BDXN)/NGN
65.5520476
1 Bondex(BDXN)/UAH
1.7613154
1 Bondex(BDXN)/VES
Bs5.7699
1 Bondex(BDXN)/CLP
$41.20136
1 Bondex(BDXN)/PKR
Rs12.1073872
1 Bondex(BDXN)/KZT
23.1398634
1 Bondex(BDXN)/THB
฿1.3843486
1 Bondex(BDXN)/TWD
NT$1.2834822
1 Bondex(BDXN)/AED
د.إ0.1568558
1 Bondex(BDXN)/CHF
Fr0.034192
1 Bondex(BDXN)/HKD
HK$0.3342268
1 Bondex(BDXN)/AMD
֏16.3377924
1 Bondex(BDXN)/MAD
.د.م0.3842326
1 Bondex(BDXN)/MXN
$0.8065038
1 Bondex(BDXN)/PLN
0.1555736
1 Bondex(BDXN)/RON
лв0.1846368
1 Bondex(BDXN)/SEK
kr0.408167
1 Bondex(BDXN)/BGN
лв0.0713758
1 Bondex(BDXN)/HUF
Ft14.429024
1 Bondex(BDXN)/CZK
0.893266
1 Bondex(BDXN)/KWD
د.ك0.0130357
1 Bondex(BDXN)/ILS
0.1440338
1 Bondex(BDXN)/NOK
kr0.4355206
1 Bondex(BDXN)/NZD
$0.0718032

Bondex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bondex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bondex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bondex kohta

Kui palju on Bondex (BDXN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BDXN hind USD on 0.04274 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BDXN/USD hind?
Praegune hind BDXN/USD on $ 0.04274. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bondex turukapitalisatsioon?
BDXN turukapitalisatsioon on $ 6.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BDXN ringlev varu?
BDXN ringlev varu on 160.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BDXN (ATH) hind?
BDXN saavutab ATH hinna summas 0.06815006116064645 USD.
Mis oli kõigi aegade BDXN madalaim (ATL) hind?
BDXN nägi ATL hinda summas 0.02794707527092435 USD.
Milline on BDXN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BDXN kauplemismaht on $ 192.65K USD.
Kas BDXN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BDXN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BDXN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

