BoredDragon logo

BoredDragon hind(BDT)

1 BDT/USD reaalajas hind:

$17.090634
$17.090634$17.090634
-1.00%1D
USD
BoredDragon (BDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:53:59 (UTC+8)

BoredDragon (BDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 16.829243
$ 16.829243$ 16.829243
24 h madal
$ 18.028706
$ 18.028706$ 18.028706
24 h kõrge

$ 16.829243
$ 16.829243$ 16.829243

$ 18.028706
$ 18.028706$ 18.028706

--
----

--
----

+0.03%

-1.00%

+9.49%

+9.49%

BoredDragon (BDT) reaalajas hind on $ 17.090634. Viimase 24 tunni jooksul BDT kaubeldud madalaim $ 16.829243 ja kõrgeim $ 18.028706 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BDT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -1.00% 24 tunni vältel +9.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BoredDragon (BDT) – turuteave

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 17.09B
$ 17.09B$ 17.09B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

BoredDragon praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.82M 24 tunnise kauplemismahuga. BDT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.09B.

BoredDragon (BDT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BoredDragon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.17263267-1.00%
30 päeva$ +7.877528+85.50%
60 päeva$ +17.088134+683,525.36%
90 päeva$ +17.088134+683,525.36%
BoredDragon Hinnamuutus täna

Täna registreeris BDT muutuse $ -0.17263267 (-1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BoredDragon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +7.877528 (+85.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BoredDragon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDT $ +17.088134 (+683,525.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BoredDragon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +17.088134 (+683,525.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BoredDragon (BDT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BoredDragon hinnaajaloo lehte.

Mis on BoredDragon (BDT)

Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction.

BoredDragon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BoredDragon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BDT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BoredDragon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BoredDragon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BoredDragon hinna ennustus (USD)

Kui palju on BoredDragon (BDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BoredDragon (BDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BoredDragon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BoredDragon hinna ennustust kohe!

BoredDragon (BDT) tokenoomika

BoredDragon (BDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BoredDragon (BDT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BoredDragon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BoredDragon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BoredDragon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BoredDragon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BoredDragon ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BoredDragon kohta

Kui palju on BoredDragon (BDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BDT hind USD on 17.090634 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BDT/USD hind?
Praegune hind BDT/USD on $ 17.090634. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BoredDragon turukapitalisatsioon?
BDT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BDT ringlev varu?
BDT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BDT (ATH) hind?
BDT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BDT madalaim (ATL) hind?
BDT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BDT kauplemismaht on $ 1.82M USD.
Kas BDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BDT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:53:59 (UTC+8)

BoredDragon (BDT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

