BoredDragon (BDT) reaalajas hind on $ 17.090634. Viimase 24 tunni jooksul BDT kaubeldud madalaim $ 16.829243 ja kõrgeim $ 18.028706 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BDT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -1.00% 24 tunni vältel +9.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BoredDragon (BDT) – turuteave
$ 1.82M
$ 17.09B
1,000,000,000
SOL
BoredDragon praegune turukapitalisatsioon on --$ 1.82M 24 tunnise kauplemismahuga. BDT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.09B.
BoredDragon (BDT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BoredDragon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.17263267
-1.00%
30 päeva
$ +7.877528
+85.50%
60 päeva
$ +17.088134
+683,525.36%
90 päeva
$ +17.088134
+683,525.36%
BoredDragon Hinnamuutus täna
Täna registreeris BDT muutuse $ -0.17263267 (-1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BoredDragon 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +7.877528 (+85.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BoredDragon 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDT $ +17.088134 (+683,525.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BoredDragon 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +17.088134 (+683,525.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BoredDragon (BDT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction.
BoredDragon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BoredDragon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BDT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BoredDragon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BoredDragon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BoredDragon hinna ennustus (USD)
Kui palju on BoredDragon (BDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BoredDragon (BDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BoredDragon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BoredDragon (BDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BoredDragon (BDT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BoredDragon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BoredDragon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.