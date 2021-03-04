Big Data Protocol (BDP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Big Data Protocol (BDP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Big Data Protocol (BDP) teave Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. Ametlik veebisait: https://bigdataprotocol.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e Ostke BDP kohe!

Big Data Protocol (BDP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Big Data Protocol (BDP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Koguvaru: $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M Ringlev varu: $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 Praegune hind: $ 0.03006 $ 0.03006 $ 0.03006 Lisateave Big Data Protocol (BDP) hinna kohta

Big Data Protocol (BDP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Big Data Protocol (BDP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BDP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BDP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BDP tokeni tokenoomikat, avastage BDP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BDP Kas olete huvitatud Big Data Protocol (BDP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BDP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BDP MEXC-ist osta!

Big Data Protocol (BDP) hinna ajalugu BDP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BDP hinna ajalugu kohe!

BDP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BDP võiks suunduda? Meie BDP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BDP tokeni hinna ennustust kohe!

