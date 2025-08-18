Big Data Protocol (BDP) reaalajas hind on $ 0.03497. Viimase 24 tunni jooksul BDP kaubeldud madalaim $ 0.03179 ja kõrgeim $ 0.0351 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.00228273 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01474429158777362.
Lüliajalise tootluse osas on BDP muutunud +6.06% viimase tunni jooksul, +6.12% 24 tunni vältel +1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Big Data Protocol (BDP) – turuteave
No.1901
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
$ 55.37K
$ 55.37K$ 55.37K
$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M
52.86M
52.86M 52.86M
80,000,000
80,000,000 80,000,000
64,923,252.85185185
64,923,252.85185185 64,923,252.85185185
66.07%
2021-03-04 00:00:00
ETH
Big Data Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 1.85M$ 55.37K 24 tunnise kauplemismahuga. BDP ringlev varu on 52.86M, mille koguvaru on 64923252.85185185. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.80M.
Big Data Protocol (BDP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Big Data Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0020185
+6.12%
30 päeva
$ -0.01845
-34.54%
60 päeva
$ -0.01409
-28.72%
90 päeva
$ -0.02912
-45.44%
Big Data Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris BDP muutuse $ +0.0020185 (+6.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Big Data Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01845 (-34.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Big Data Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDP $ -0.01409 (-28.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Big Data Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02912 (-45.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Big Data Protocol (BDP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data
BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.
Big Data Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Big Data Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BDP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Big Data Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Big Data Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Big Data Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Big Data Protocol (BDP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Data Protocol (BDP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Data Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Big Data Protocol (BDP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Big Data Protocol (BDP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Big Data Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Big Data Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.