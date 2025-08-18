Rohkem infot BDP

Big Data Protocol hind(BDP)

1 BDP/USD reaalajas hind:

$0.035
$0.035
+6.12%1D
USD
Big Data Protocol (BDP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:08:56 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03179
$ 0.03179
24 h madal
$ 0.0351
$ 0.0351
24 h kõrge

$ 0.03179
$ 0.03179

$ 0.0351
$ 0.0351

$ 15.00228273
$ 15.00228273

$ 0.01474429158777362
$ 0.01474429158777362

+6.06%

+6.12%

+1.27%

+1.27%

Big Data Protocol (BDP) reaalajas hind on $ 0.03497. Viimase 24 tunni jooksul BDP kaubeldud madalaim $ 0.03179 ja kõrgeim $ 0.0351 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.00228273 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01474429158777362.

Lüliajalise tootluse osas on BDP muutunud +6.06% viimase tunni jooksul, +6.12% 24 tunni vältel +1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Big Data Protocol (BDP) – turuteave

No.1901

$ 1.85M
$ 1.85M

$ 55.37K
$ 55.37K

$ 2.80M
$ 2.80M

52.86M
52.86M

80,000,000
80,000,000

64,923,252.85185185
64,923,252.85185185

66.07%

2021-03-04 00:00:00

ETH

Big Data Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 1.85M $ 55.37K 24 tunnise kauplemismahuga. BDP ringlev varu on 52.86M, mille koguvaru on 64923252.85185185. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.80M.

Big Data Protocol (BDP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Big Data Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0020185+6.12%
30 päeva$ -0.01845-34.54%
60 päeva$ -0.01409-28.72%
90 päeva$ -0.02912-45.44%
Big Data Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris BDP muutuse $ +0.0020185 (+6.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Big Data Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01845 (-34.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Big Data Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDP $ -0.01409 (-28.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Big Data Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02912 (-45.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Big Data Protocol (BDP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Big Data Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Big Data Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BDP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Big Data Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Big Data Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Big Data Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Big Data Protocol (BDP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Data Protocol (BDP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Data Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Big Data Protocol hinna ennustust kohe!

Big Data Protocol (BDP) tokenoomika

Big Data Protocol (BDP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Big Data Protocol (BDP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Big Data Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Big Data Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BDP kohalike valuutade suhtes

1 Big Data Protocol(BDP)/VND
920.23555
1 Big Data Protocol(BDP)/AUD
A$0.0531544
1 Big Data Protocol(BDP)/GBP
0.0255281
1 Big Data Protocol(BDP)/EUR
0.0297245
1 Big Data Protocol(BDP)/USD
$0.03497
1 Big Data Protocol(BDP)/MYR
RM0.1472237
1 Big Data Protocol(BDP)/TRY
1.4264263
1 Big Data Protocol(BDP)/JPY
¥5.14059
1 Big Data Protocol(BDP)/ARS
ARS$45.3564397
1 Big Data Protocol(BDP)/RUB
2.7874587
1 Big Data Protocol(BDP)/INR
3.0602247
1 Big Data Protocol(BDP)/IDR
Rp564.0321791
1 Big Data Protocol(BDP)/KRW
48.5691336
1 Big Data Protocol(BDP)/PHP
1.9775535
1 Big Data Protocol(BDP)/EGP
￡E.1.6876522
1 Big Data Protocol(BDP)/BRL
R$0.188838
1 Big Data Protocol(BDP)/CAD
C$0.0482586
1 Big Data Protocol(BDP)/BDT
4.2467568
1 Big Data Protocol(BDP)/NGN
53.6348878
1 Big Data Protocol(BDP)/UAH
1.4411137
1 Big Data Protocol(BDP)/VES
Bs4.72095
1 Big Data Protocol(BDP)/CLP
$33.71108
1 Big Data Protocol(BDP)/PKR
Rs9.9063016
1 Big Data Protocol(BDP)/KZT
18.9331077
1 Big Data Protocol(BDP)/THB
฿1.1326783
1 Big Data Protocol(BDP)/TWD
NT$1.0501491
1 Big Data Protocol(BDP)/AED
د.إ0.1283399
1 Big Data Protocol(BDP)/CHF
Fr0.027976
1 Big Data Protocol(BDP)/HKD
HK$0.2734654
1 Big Data Protocol(BDP)/AMD
֏13.3676322
1 Big Data Protocol(BDP)/MAD
.د.م0.3143803
1 Big Data Protocol(BDP)/MXN
$0.6598839
1 Big Data Protocol(BDP)/PLN
0.1272908
1 Big Data Protocol(BDP)/RON
лв0.1510704
1 Big Data Protocol(BDP)/SEK
kr0.3339635
1 Big Data Protocol(BDP)/BGN
лв0.0583999
1 Big Data Protocol(BDP)/HUF
Ft11.805872
1 Big Data Protocol(BDP)/CZK
0.730873
1 Big Data Protocol(BDP)/KWD
د.ك0.01066585
1 Big Data Protocol(BDP)/ILS
0.1178489
1 Big Data Protocol(BDP)/NOK
kr0.3563443
1 Big Data Protocol(BDP)/NZD
$0.0587496

Big Data Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Big Data Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Big Data Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Big Data Protocol kohta

Kui palju on Big Data Protocol (BDP) tänapäeval väärt?
Reaalajas BDP hind USD on 0.03497 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BDP/USD hind?
Praegune hind BDP/USD on $ 0.03497. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Big Data Protocol turukapitalisatsioon?
BDP turukapitalisatsioon on $ 1.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BDP ringlev varu?
BDP ringlev varu on 52.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BDP (ATH) hind?
BDP saavutab ATH hinna summas 15.00228273 USD.
Mis oli kõigi aegade BDP madalaim (ATL) hind?
BDP nägi ATL hinda summas 0.01474429158777362 USD.
Milline on BDP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BDP kauplemismaht on $ 55.37K USD.
Kas BDP sel aastal kõrgemale ka suundub?
BDP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BDP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:08:56 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

