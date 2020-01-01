bitsCrunch (BCUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi bitsCrunch (BCUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

bitsCrunch (BCUT) teave AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. Ametlik veebisait: https://bitscrunch.com/ Valge raamat: https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406 Ostke BCUT kohe!

bitsCrunch (BCUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage bitsCrunch (BCUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 550.01M $ 550.01M $ 550.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.012834466735518153 $ 0.012834466735518153 $ 0.012834466735518153 Praegune hind: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Lisateave bitsCrunch (BCUT) hinna kohta

bitsCrunch (BCUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud bitsCrunch (BCUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BCUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BCUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BCUT tokeni tokenoomikat, avastage BCUT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BCUT Kas olete huvitatud bitsCrunch (BCUT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BCUT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BCUT MEXC-ist osta!

bitsCrunch (BCUT) hinna ajalugu BCUT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BCUT hinna ajalugu kohe!

BCUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BCUT võiks suunduda? Meie BCUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BCUT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!