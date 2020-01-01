BabyChita Token (BCT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BabyChita Token (BCT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BabyChita Token (BCT) teave BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it. Ametlik veebisait: https://www.chitaverse.com/ Valge raamat: https://chitaverse.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2 Ostke BCT kohe!

BabyChita Token (BCT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BabyChita Token (BCT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 63.10K $ 63.10K $ 63.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00020032 $ 0.00020032 $ 0.00020032 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 Praegune hind: $ 0.00000631 $ 0.00000631 $ 0.00000631 Lisateave BabyChita Token (BCT) hinna kohta

BabyChita Token (BCT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BabyChita Token (BCT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BCT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BCT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BCT tokeni tokenoomikat, avastage BCT tokeni reaalajas hinda!

