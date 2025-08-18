Rohkem infot BCT

BCT Hinnainfo

BCT Valge raamat

BCT Ametlik veebisait

BCT Tokenoomika

BCT Hinnaprognoos

BCT Ajalugu

BCT – ostujuhend

BCT-usaldusraha valuutakonverter

BCT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BabyChita Token logo

BabyChita Token hind(BCT)

1 BCT/USD reaalajas hind:

$0.00000708
$0.00000708$0.00000708
0.00%1D
USD
BabyChita Token (BCT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:08:41 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000695
$ 0.00000695$ 0.00000695
24 h madal
$ 0.00000708
$ 0.00000708$ 0.00000708
24 h kõrge

$ 0.00000695
$ 0.00000695$ 0.00000695

$ 0.00000708
$ 0.00000708$ 0.00000708

$ 0.000351089573499945
$ 0.000351089573499945$ 0.000351089573499945

$ 0.000004797436731223
$ 0.000004797436731223$ 0.000004797436731223

0.00%

0.00%

-13.45%

-13.45%

BabyChita Token (BCT) reaalajas hind on $ 0.00000708. Viimase 24 tunni jooksul BCT kaubeldud madalaim $ 0.00000695 ja kõrgeim $ 0.00000708 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000351089573499945 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004797436731223.

Lüliajalise tootluse osas on BCT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BabyChita Token (BCT) – turuteave

No.5846

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.37
$ 52.37$ 52.37

$ 70.80K
$ 70.80K$ 70.80K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

BabyChita Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 52.37 24 tunnise kauplemismahuga. BCT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BabyChita Token (BCT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BabyChita Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00000075-9.58%
60 päeva$ -0.00000064-8.30%
90 päeva$ -0.00000323-31.33%
BabyChita Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris BCT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BabyChita Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000075 (-9.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BabyChita Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCT $ -0.00000064 (-8.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BabyChita Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000323 (-31.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BabyChita Token (BCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BabyChita Token hinnaajaloo lehte.

Mis on BabyChita Token (BCT)

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

BabyChita Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BabyChita Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BabyChita Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BabyChita Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BabyChita Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on BabyChita Token (BCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BabyChita Token (BCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BabyChita Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BabyChita Token hinna ennustust kohe!

BabyChita Token (BCT) tokenoomika

BabyChita Token (BCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BabyChita Token (BCT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BabyChita Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BabyChita Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BCT kohalike valuutade suhtes

1 BabyChita Token(BCT)/VND
0.1863102
1 BabyChita Token(BCT)/AUD
A$0.0000107616
1 BabyChita Token(BCT)/GBP
0.0000051684
1 BabyChita Token(BCT)/EUR
0.000006018
1 BabyChita Token(BCT)/USD
$0.00000708
1 BabyChita Token(BCT)/MYR
RM0.0000298068
1 BabyChita Token(BCT)/TRY
0.0002887932
1 BabyChita Token(BCT)/JPY
¥0.00104076
1 BabyChita Token(BCT)/ARS
ARS$0.0091828308
1 BabyChita Token(BCT)/RUB
0.0005643468
1 BabyChita Token(BCT)/INR
0.0006195708
1 BabyChita Token(BCT)/IDR
Rp0.1141935324
1 BabyChita Token(BCT)/KRW
0.0098332704
1 BabyChita Token(BCT)/PHP
0.000400374
1 BabyChita Token(BCT)/EGP
￡E.0.0003416808
1 BabyChita Token(BCT)/BRL
R$0.000038232
1 BabyChita Token(BCT)/CAD
C$0.0000097704
1 BabyChita Token(BCT)/BDT
0.0008597952
1 BabyChita Token(BCT)/NGN
0.0108588792
1 BabyChita Token(BCT)/UAH
0.0002917668
1 BabyChita Token(BCT)/VES
Bs0.0009558
1 BabyChita Token(BCT)/CLP
$0.00682512
1 BabyChita Token(BCT)/PKR
Rs0.0020056224
1 BabyChita Token(BCT)/KZT
0.0038331828
1 BabyChita Token(BCT)/THB
฿0.0002293212
1 BabyChita Token(BCT)/TWD
NT$0.0002126124
1 BabyChita Token(BCT)/AED
د.إ0.0000259836
1 BabyChita Token(BCT)/CHF
Fr0.000005664
1 BabyChita Token(BCT)/HKD
HK$0.0000553656
1 BabyChita Token(BCT)/AMD
֏0.0027064008
1 BabyChita Token(BCT)/MAD
.د.م0.0000636492
1 BabyChita Token(BCT)/MXN
$0.0001335996
1 BabyChita Token(BCT)/PLN
0.0000257712
1 BabyChita Token(BCT)/RON
лв0.0000305856
1 BabyChita Token(BCT)/SEK
kr0.000067614
1 BabyChita Token(BCT)/BGN
лв0.0000118236
1 BabyChita Token(BCT)/HUF
Ft0.002390208
1 BabyChita Token(BCT)/CZK
0.000147972
1 BabyChita Token(BCT)/KWD
د.ك0.0000021594
1 BabyChita Token(BCT)/ILS
0.0000238596
1 BabyChita Token(BCT)/NOK
kr0.0000721452
1 BabyChita Token(BCT)/NZD
$0.0000118944

BabyChita Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BabyChita Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BabyChita Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BabyChita Token kohta

Kui palju on BabyChita Token (BCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCT hind USD on 0.00000708 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCT/USD hind?
Praegune hind BCT/USD on $ 0.00000708. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BabyChita Token turukapitalisatsioon?
BCT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCT ringlev varu?
BCT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCT (ATH) hind?
BCT saavutab ATH hinna summas 0.000351089573499945 USD.
Mis oli kõigi aegade BCT madalaim (ATL) hind?
BCT nägi ATL hinda summas 0.000004797436731223 USD.
Milline on BCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCT kauplemismaht on $ 52.37 USD.
Kas BCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:08:41 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BCT/USD kalkulaator

Summa

BCT
BCT
USD
USD

1 BCT = 0.00000708 USD

Kauplemine: BCT

BCTUSDT
$0.00000708
$0.00000708$0.00000708
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu