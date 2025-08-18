BabyChita Token (BCT) reaalajas hind on $ 0.00000708. Viimase 24 tunni jooksul BCT kaubeldud madalaim $ 0.00000695 ja kõrgeim $ 0.00000708 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000351089573499945 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004797436731223.
Lüliajalise tootluse osas on BCT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BabyChita Token (BCT) – turuteave
No.5846
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 52.37
$ 52.37$ 52.37
$ 70.80K
$ 70.80K$ 70.80K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
BabyChita Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 52.37 24 tunnise kauplemismahuga. BCT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BabyChita Token (BCT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BabyChita Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00000075
-9.58%
60 päeva
$ -0.00000064
-8.30%
90 päeva
$ -0.00000323
-31.33%
BabyChita Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris BCT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BabyChita Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000075 (-9.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BabyChita Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCT $ -0.00000064 (-8.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BabyChita Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000323 (-31.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BabyChita Token (BCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.
BabyChita Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BabyChita Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BabyChita Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BabyChita Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BabyChita Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on BabyChita Token (BCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BabyChita Token (BCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BabyChita Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BabyChita Token (BCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BabyChita Token (BCT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BabyChita Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BabyChita Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.