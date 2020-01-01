Bitchemical (BCHEM) tokenoomika
Bitchemical (BCHEM) teave
MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY BLOCKCHAIN. Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry.
Bitchemical (BCHEM) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Bitchemical (BCHEM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Bitchemical (BCHEM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Bitchemical (BCHEM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BCHEM tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BCHEM tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BCHEM tokeni tokenoomikat, avastage BCHEM tokeni reaalajas hinda!
Bitchemical (BCHEM) hinna ajalugu
BCHEM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
BCHEM – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu BCHEM võiks suunduda? Meie BCHEM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
