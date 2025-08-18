Bitchemical (BCHEM) reaalajas hind on $ 0.00000999. Viimase 24 tunni jooksul BCHEM kaubeldud madalaim $ 0.00000999 ja kõrgeim $ 0.00001095 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCHEMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.012940842266744523 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000330254844405.
Lüliajalise tootluse osas on BCHEM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.66% 24 tunni vältel +69.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bitchemical (BCHEM) – turuteave
Bitchemical praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.98K 24 tunnise kauplemismahuga. BCHEM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.99K.
Bitchemical (BCHEM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bitchemical tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000003795
-3.66%
30 päeva
$ -0.0000006
-5.67%
60 päeva
$ -0.00004981
-83.30%
90 päeva
$ -0.00024001
-96.01%
Bitchemical Hinnamuutus täna
Täna registreeris BCHEM muutuse $ -0.0000003795 (-3.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bitchemical 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000006 (-5.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bitchemical 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCHEM $ -0.00004981 (-83.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bitchemical 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00024001 (-96.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bitchemical (BCHEM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY BLOCKCHAIN. Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry.
Bitchemical hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bitchemical (BCHEM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitchemical (BCHEM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitchemical nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bitchemical (BCHEM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCHEM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
