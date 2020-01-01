BlackCardCoin (BCCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BlackCardCoin (BCCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BlackCardCoin (BCCOIN) teave BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. Ametlik veebisait: https://blackcardcoin.com Valge raamat: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 Ostke BCCOIN kohe!

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BlackCardCoin (BCCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 247.70K $ 247.70K $ 247.70K Koguvaru: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 33 $ 33 $ 33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0206930305352123 $ 0.0206930305352123 $ 0.0206930305352123 Praegune hind: $ 0.02477 $ 0.02477 $ 0.02477 Lisateave BlackCardCoin (BCCOIN) hinna kohta

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BlackCardCoin (BCCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BCCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BCCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BCCOIN tokeni tokenoomikat, avastage BCCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BCCOIN Kas olete huvitatud BlackCardCoin (BCCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BCCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BCCOIN MEXC-ist osta!

BlackCardCoin (BCCOIN) hinna ajalugu BCCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BCCOIN hinna ajalugu kohe!

BCCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BCCOIN võiks suunduda? Meie BCCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BCCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!