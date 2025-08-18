BlackCardCoin (BCCOIN) reaalajas hind on $ 0.07846. Viimase 24 tunni jooksul BCCOIN kaubeldud madalaim $ 0.06222 ja kõrgeim $ 0.12788 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 31.27256325463208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.029521368654668333.
Lüliajalise tootluse osas on BCCOIN muutunud -2.43% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel -53.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BlackCardCoin (BCCOIN) – turuteave
BlackCardCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 784.60K$ 1.34M 24 tunnise kauplemismahuga. BCCOIN ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 70000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.77M.
BlackCardCoin (BCCOIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BlackCardCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0034997
-4.27%
30 päeva
$ -0.04792
-37.92%
60 päeva
$ -0.0803
-50.58%
90 päeva
$ -0.0735
-48.37%
BlackCardCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris BCCOIN muutuse $ -0.0034997 (-4.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BlackCardCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.04792 (-37.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BlackCardCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCCOIN $ -0.0803 (-50.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BlackCardCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0735 (-48.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BlackCardCoin (BCCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.
BlackCardCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BlackCardCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BCCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BlackCardCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BlackCardCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BlackCardCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on BlackCardCoin (BCCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlackCardCoin (BCCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlackCardCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BlackCardCoin (BCCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BlackCardCoin (BCCOIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BlackCardCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BlackCardCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.