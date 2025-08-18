Rohkem infot BCCOIN

BlackCardCoin hind(BCCOIN)

1 BCCOIN/USD reaalajas hind:

$0.07846
-4.27%1D
USD
BlackCardCoin (BCCOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:08:34 (UTC+8)

BlackCardCoin (BCCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06222
24 h madal
$ 0.12788
24 h kõrge

$ 0.06222
$ 0.12788
$ 31.27256325463208
$ 0.029521368654668333
-2.43%

-4.27%

-53.89%

-53.89%

BlackCardCoin (BCCOIN) reaalajas hind on $ 0.07846. Viimase 24 tunni jooksul BCCOIN kaubeldud madalaim $ 0.06222 ja kõrgeim $ 0.12788 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 31.27256325463208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.029521368654668333.

Lüliajalise tootluse osas on BCCOIN muutunud -2.43% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel -53.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BlackCardCoin (BCCOIN) – turuteave

No.2241

$ 784.60K
$ 1.34M
$ 11.77M
10.00M
150,000,000
70,000,000
6.66%

BSC

BlackCardCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 784.60K $ 1.34M 24 tunnise kauplemismahuga. BCCOIN ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 70000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.77M.

BlackCardCoin (BCCOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BlackCardCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0034997-4.27%
30 päeva$ -0.04792-37.92%
60 päeva$ -0.0803-50.58%
90 päeva$ -0.0735-48.37%
BlackCardCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BCCOIN muutuse $ -0.0034997 (-4.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BlackCardCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.04792 (-37.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BlackCardCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCCOIN $ -0.0803 (-50.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BlackCardCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0735 (-48.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BlackCardCoin (BCCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BlackCardCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on BlackCardCoin (BCCOIN)

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

BlackCardCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BlackCardCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BCCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BlackCardCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BlackCardCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BlackCardCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on BlackCardCoin (BCCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlackCardCoin (BCCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlackCardCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BlackCardCoin hinna ennustust kohe!

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenoomika

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BlackCardCoin (BCCOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BlackCardCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BlackCardCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BCCOIN kohalike valuutade suhtes

1 BlackCardCoin(BCCOIN)/VND
2,064.6749
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/AUD
A$0.1192592
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/GBP
0.0572758
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/EUR
0.066691
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/USD
$0.07846
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/MYR
RM0.3303166
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/TRY
3.2003834
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/JPY
¥11.53362
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/ARS
ARS$101.7634046
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/RUB
6.2540466
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/INR
6.8660346
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/IDR
Rp1,265.4836938
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/KRW
108.9715248
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/PHP
4.436913
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/EGP
￡E.3.7864796
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/BRL
R$0.423684
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/CAD
C$0.1082748
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/BDT
9.5281824
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/NGN
120.3372404
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/UAH
3.2333366
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/VES
Bs10.5921
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/CLP
$75.63544
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/PKR
Rs22.2261488
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/KZT
42.4790286
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/THB
฿2.5413194
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/TWD
NT$2.3561538
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/AED
د.إ0.2879482
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/CHF
Fr0.062768
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/HKD
HK$0.6135572
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/AMD
֏29.9921196
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/MAD
.د.م0.7053554
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/MXN
$1.4805402
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/PLN
0.2855944
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/RON
лв0.3389472
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/SEK
kr0.749293
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/BGN
лв0.1310282
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/HUF
Ft26.488096
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/CZK
1.639814
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/KWD
د.ك0.0239303
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/ILS
0.2644102
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/NOK
kr0.7995074
1 BlackCardCoin(BCCOIN)/NZD
$0.1318128

BlackCardCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BlackCardCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BlackCardCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BlackCardCoin kohta

Kui palju on BlackCardCoin (BCCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCCOIN hind USD on 0.07846 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCCOIN/USD hind?
Praegune hind BCCOIN/USD on $ 0.07846. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BlackCardCoin turukapitalisatsioon?
BCCOIN turukapitalisatsioon on $ 784.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCCOIN ringlev varu?
BCCOIN ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCCOIN (ATH) hind?
BCCOIN saavutab ATH hinna summas 31.27256325463208 USD.
Mis oli kõigi aegade BCCOIN madalaim (ATL) hind?
BCCOIN nägi ATL hinda summas 0.029521368654668333 USD.
Milline on BCCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCCOIN kauplemismaht on $ 1.34M USD.
Kas BCCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCCOIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

