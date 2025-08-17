Rohkem infot BCB

$0.001204
Blockchain Bets (BCB) reaalajas hinnagraafik
Blockchain Bets (BCB) hinna teave (USD)

$ 0.001204
$ 0.00127
$ 0.001204
$ 0.00127
$ 0.059751326391164955
$ 0.00061258442477132
Blockchain Bets (BCB) reaalajas hind on $ 0.001204. Viimase 24 tunni jooksul BCB kaubeldud madalaim $ 0.001204 ja kõrgeim $ 0.00127 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.059751326391164955 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00061258442477132.

Lüliajalise tootluse osas on BCB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -5.19% 24 tunni vältel -7.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blockchain Bets (BCB) – turuteave

No.7127

$ 0.00
$ 13.15
$ 1.20M
0.00
1,000,000,000
ETH

Blockchain Bets praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 13.15 24 tunnise kauplemismahuga. BCB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Blockchain Bets (BCB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Blockchain Bets tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00006591-5.19%
30 päeva$ +0.000295+32.45%
60 päeva$ +0.000453+60.31%
90 päeva$ +0.00038+46.11%
Blockchain Bets Hinnamuutus täna

Täna registreeris BCB muutuse $ -0.00006591 (-5.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Blockchain Bets 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000295 (+32.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Blockchain Bets 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCB $ +0.000453 (+60.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Blockchain Bets 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00038 (+46.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Blockchain Bets (BCB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Blockchain Bets hinnaajaloo lehte.

Mis on Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blockchain Bets investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida BCB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blockchain Bets kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blockchain Bets ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blockchain Bets hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blockchain Bets (BCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockchain Bets (BCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blockchain Bets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blockchain Bets hinna ennustust kohe!

Blockchain Bets (BCB) tokenoomika

Blockchain Bets (BCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blockchain Bets (BCB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blockchain Bets osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blockchain Bets osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BCB kohalike valuutade suhtes

1 Blockchain Bets(BCB)/VND
31.68326
1 Blockchain Bets(BCB)/AUD
A$0.00183008
1 Blockchain Bets(BCB)/GBP
0.00087892
1 Blockchain Bets(BCB)/EUR
0.0010234
1 Blockchain Bets(BCB)/USD
$0.001204
1 Blockchain Bets(BCB)/MYR
RM0.00506884
1 Blockchain Bets(BCB)/TRY
0.04911116
1 Blockchain Bets(BCB)/JPY
¥0.176988
1 Blockchain Bets(BCB)/ARS
ARS$1.56160004
1 Blockchain Bets(BCB)/RUB
0.09597084
1 Blockchain Bets(BCB)/INR
0.10536204
1 Blockchain Bets(BCB)/IDR
Rp19.41935212
1 Blockchain Bets(BCB)/KRW
1.67221152
1 Blockchain Bets(BCB)/PHP
0.0680862
1 Blockchain Bets(BCB)/EGP
￡E.0.05810504
1 Blockchain Bets(BCB)/BRL
R$0.0065016
1 Blockchain Bets(BCB)/CAD
C$0.00166152
1 Blockchain Bets(BCB)/BDT
0.14621376
1 Blockchain Bets(BCB)/NGN
1.84662296
1 Blockchain Bets(BCB)/UAH
0.04961684
1 Blockchain Bets(BCB)/VES
Bs0.16254
1 Blockchain Bets(BCB)/CLP
$1.160656
1 Blockchain Bets(BCB)/PKR
Rs0.34106912
1 Blockchain Bets(BCB)/KZT
0.65185764
1 Blockchain Bets(BCB)/THB
฿0.0388892
1 Blockchain Bets(BCB)/TWD
NT$0.03615612
1 Blockchain Bets(BCB)/AED
د.إ0.00441868
1 Blockchain Bets(BCB)/CHF
Fr0.0009632
1 Blockchain Bets(BCB)/HKD
HK$0.00941528
1 Blockchain Bets(BCB)/AMD
֏0.46024104
1 Blockchain Bets(BCB)/MAD
.د.م0.01082396
1 Blockchain Bets(BCB)/MXN
$0.02271948
1 Blockchain Bets(BCB)/PLN
0.00438256
1 Blockchain Bets(BCB)/RON
лв0.00520128
1 Blockchain Bets(BCB)/SEK
kr0.0114982
1 Blockchain Bets(BCB)/BGN
лв0.00201068
1 Blockchain Bets(BCB)/HUF
Ft0.4064704
1 Blockchain Bets(BCB)/CZK
0.0251636
1 Blockchain Bets(BCB)/KWD
د.ك0.00036722
1 Blockchain Bets(BCB)/ILS
0.00405748
1 Blockchain Bets(BCB)/NOK
kr0.01226876
1 Blockchain Bets(BCB)/NZD
$0.00202272

Blockchain Bets ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blockchain Bets võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Blockchain Bets ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blockchain Bets kohta

Kui palju on Blockchain Bets (BCB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCB hind USD on 0.001204 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCB/USD hind?
Praegune hind BCB/USD on $ 0.001204. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blockchain Bets turukapitalisatsioon?
BCB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCB ringlev varu?
BCB ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCB (ATH) hind?
BCB saavutab ATH hinna summas 0.059751326391164955 USD.
Mis oli kõigi aegade BCB madalaim (ATL) hind?
BCB nägi ATL hinda summas 0.00061258442477132 USD.
Milline on BCB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCB kauplemismaht on $ 13.15 USD.
Kas BCB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCB hinna ennustust.
Blockchain Bets (BCB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.001204
-5.19%
