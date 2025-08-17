Blockchain Bets (BCB) reaalajas hind on $ 0.001204. Viimase 24 tunni jooksul BCB kaubeldud madalaim $ 0.001204 ja kõrgeim $ 0.00127 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.059751326391164955 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00061258442477132.
Lüliajalise tootluse osas on BCB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -5.19% 24 tunni vältel -7.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Blockchain Bets (BCB) – turuteave
Blockchain Bets praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 13.15 24 tunnise kauplemismahuga. BCB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Blockchain Bets (BCB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Blockchain Bets tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00006591
-5.19%
30 päeva
$ +0.000295
+32.45%
60 päeva
$ +0.000453
+60.31%
90 päeva
$ +0.00038
+46.11%
Blockchain Bets Hinnamuutus täna
Täna registreeris BCB muutuse $ -0.00006591 (-5.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Blockchain Bets 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000295 (+32.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Blockchain Bets 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCB $ +0.000453 (+60.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Blockchain Bets 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00038 (+46.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Blockchain Bets (BCB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.
Blockchain Bets hinna ennustus (USD)
Kui palju on Blockchain Bets (BCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockchain Bets (BCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blockchain Bets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Blockchain Bets (BCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Blockchain Bets (BCB) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.