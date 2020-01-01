BounceBit (BB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BounceBit (BB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BounceBit (BB) teave BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. Ametlik veebisait: https://bouncebit.io/ Valge raamat: https://docs.bouncebit.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12 Ostke BB kohe!

BounceBit (BB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BounceBit (BB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.17M $ 82.17M $ 82.17M Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 737.62M $ 737.62M $ 737.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 233.94M $ 233.94M $ 233.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.87799 $ 0.87799 $ 0.87799 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 Praegune hind: $ 0.1114 $ 0.1114 $ 0.1114 Lisateave BounceBit (BB) hinna kohta

BounceBit (BB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BounceBit (BB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BB tokeni tokenoomikat, avastage BB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BB Kas olete huvitatud BounceBit (BB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BB MEXC-ist osta!

BounceBit (BB) hinna ajalugu BB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BB hinna ajalugu kohe!

BB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BB võiks suunduda? Meie BB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BB tokeni hinna ennustust kohe!

