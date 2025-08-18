Rohkem infot BAT

BAT hind(BAT)

$0.1639
-1.26%1D
BAT (BAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:08:06 (UTC+8)

BAT (BAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1634
24 h madal
$ 0.1735
24 h kõrge

$ 0.1634
$ 0.1735
$ 1.920939641411345
$ 0.06620930135250092
-1.03%

-1.26%

+4.59%

+4.59%

BAT (BAT) reaalajas hind on $ 0.1639. Viimase 24 tunni jooksul BAT kaubeldud madalaim $ 0.1634 ja kõrgeim $ 0.1735 näitab aktiivset turu volatiivsust. BATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.920939641411345 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06620930135250092.

Lüliajalise tootluse osas on BAT muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel +4.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BAT (BAT) – turuteave

No.183

$ 245.14M
$ 2.00M
$ 245.85M
1.50B
1,500,000,000
ETH

BAT praegune turukapitalisatsioon on $ 245.14M $ 2.00M 24 tunnise kauplemismahuga. BAT ringlev varu on 1.50B, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BAT (BAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BAT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002091-1.26%
30 päeva$ +0.0014+0.86%
60 päeva$ +0.0424+34.89%
90 päeva$ +0.0162+10.96%
BAT Hinnamuutus täna

Täna registreeris BAT muutuse $ -0.002091 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BAT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0014 (+0.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BAT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAT $ +0.0424 (+34.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BAT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0162 (+10.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BAT (BAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BAT hinnaajaloo lehte.

Mis on BAT (BAT)

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

BAT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BAT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BAT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BAT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on BAT (BAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BAT (BAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BAT hinna ennustust kohe!

BAT (BAT) tokenoomika

BAT (BAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BAT (BAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BAT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BAT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BAT kohalike valuutade suhtes

1 BAT(BAT)/VND
4,313.0285
1 BAT(BAT)/AUD
A$0.249128
1 BAT(BAT)/GBP
0.119647
1 BAT(BAT)/EUR
0.139315
1 BAT(BAT)/USD
1 BAT(BAT)/MYR
RM0.690019
1 BAT(BAT)/TRY
6.685481
1 BAT(BAT)/JPY
¥24.0933
1 BAT(BAT)/ARS
ARS$212.579939
1 BAT(BAT)/RUB
13.064469
1 BAT(BAT)/INR
14.342889
1 BAT(BAT)/IDR
Rp2,643.548017
1 BAT(BAT)/KRW
227.637432
1 BAT(BAT)/PHP
9.268545
1 BAT(BAT)/EGP
￡E.7.909814
1 BAT(BAT)/BRL
R$0.88506
1 BAT(BAT)/CAD
C$0.226182
1 BAT(BAT)/BDT
19.904016
1 BAT(BAT)/NGN
251.379986
1 BAT(BAT)/UAH
6.754319
1 BAT(BAT)/VES
Bs22.1265
1 BAT(BAT)/CLP
$157.9996
1 BAT(BAT)/PKR
Rs46.429592
1 BAT(BAT)/KZT
88.737099
1 BAT(BAT)/THB
฿5.308721
1 BAT(BAT)/TWD
NT$4.921917
1 BAT(BAT)/AED
د.إ0.601513
1 BAT(BAT)/CHF
Fr0.13112
1 BAT(BAT)/HKD
HK$1.281698
1 BAT(BAT)/AMD
֏62.652414
1 BAT(BAT)/MAD
.د.م1.473461
1 BAT(BAT)/MXN
$3.092793
1 BAT(BAT)/PLN
0.596596
1 BAT(BAT)/RON
лв0.708048
1 BAT(BAT)/SEK
kr1.565245
1 BAT(BAT)/BGN
лв0.273713
1 BAT(BAT)/HUF
Ft55.33264
1 BAT(BAT)/CZK
3.42551
1 BAT(BAT)/KWD
د.ك0.0499895
1 BAT(BAT)/ILS
0.552343
1 BAT(BAT)/NOK
kr1.670141
1 BAT(BAT)/NZD
$0.275352

BAT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BAT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BAT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BAT kohta

Kui palju on BAT (BAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAT hind USD on 0.1639 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAT/USD hind?
Praegune hind BAT/USD on $ 0.1639. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BAT turukapitalisatsioon?
BAT turukapitalisatsioon on $ 245.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAT ringlev varu?
BAT ringlev varu on 1.50B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAT (ATH) hind?
BAT saavutab ATH hinna summas 1.920939641411345 USD.
Mis oli kõigi aegade BAT madalaim (ATL) hind?
BAT nägi ATL hinda summas 0.06620930135250092 USD.
Milline on BAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAT kauplemismaht on $ 2.00M USD.
Kas BAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAT hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:08:06 (UTC+8)

BAT (BAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BAT/USD kalkulaator

Summa

BAT
BAT
USD
USD

1 BAT = 0.1639 USD

Kauplemine: BAT

BATUSDT
$0.1639
$0.1639$0.1639
-1.20%

