Based Pepe (BASEDPEPE) teave Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Ametlik veebisait: https://basedpepe.vip/ Valge raamat: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Ostke BASEDPEPE kohe!

Based Pepe (BASEDPEPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Based Pepe (BASEDPEPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 Praegune hind: $ 0.00000003159 $ 0.00000003159 $ 0.00000003159 Lisateave Based Pepe (BASEDPEPE) hinna kohta

Based Pepe (BASEDPEPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Based Pepe (BASEDPEPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BASEDPEPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BASEDPEPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BASEDPEPE tokeni tokenoomikat, avastage BASEDPEPE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BASEDPEPE Kas olete huvitatud Based Pepe (BASEDPEPE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BASEDPEPE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BASEDPEPE MEXC-ist osta!

Based Pepe (BASEDPEPE) hinna ajalugu BASEDPEPE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BASEDPEPE hinna ajalugu kohe!

BASEDPEPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BASEDPEPE võiks suunduda? Meie BASEDPEPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BASEDPEPE tokeni hinna ennustust kohe!

