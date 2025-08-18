Rohkem infot BASEDPEPE

BASEDPEPE Hinnainfo

BASEDPEPE Valge raamat

BASEDPEPE Ametlik veebisait

BASEDPEPE Tokenoomika

BASEDPEPE Hinnaprognoos

BASEDPEPE Ajalugu

BASEDPEPE – ostujuhend

BASEDPEPE-usaldusraha valuutakonverter

BASEDPEPE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Based Pepe logo

Based Pepe hind(BASEDPEPE)

1 BASEDPEPE/USD reaalajas hind:

$0.00000003694
$0.00000003694$0.00000003694
-1.15%1D
USD
Based Pepe (BASEDPEPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:07:58 (UTC+8)

Based Pepe (BASEDPEPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000003401
$ 0.00000003401$ 0.00000003401
24 h madal
$ 0.00000003771
$ 0.00000003771$ 0.00000003771
24 h kõrge

$ 0.00000003401
$ 0.00000003401$ 0.00000003401

$ 0.00000003771
$ 0.00000003771$ 0.00000003771

$ 0.000002677225006632
$ 0.000002677225006632$ 0.000002677225006632

$ 0.000000000091127145
$ 0.000000000091127145$ 0.000000000091127145

-0.62%

-1.15%

-4.45%

-4.45%

Based Pepe (BASEDPEPE) reaalajas hind on $ 0.00000003694. Viimase 24 tunni jooksul BASEDPEPE kaubeldud madalaim $ 0.00000003401 ja kõrgeim $ 0.00000003771 näitab aktiivset turu volatiivsust. BASEDPEPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000002677225006632 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000091127145.

Lüliajalise tootluse osas on BASEDPEPE muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -1.15% 24 tunni vältel -4.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Based Pepe (BASEDPEPE) – turuteave

No.4201

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.43K
$ 8.43K$ 8.43K

$ 15.54M
$ 15.54M$ 15.54M

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

BASE

Based Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 8.43K 24 tunnise kauplemismahuga. BASEDPEPE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420690000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Based Pepe (BASEDPEPE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Based Pepe tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000004298-1.15%
30 päeva$ -0.00000002214-37.48%
60 päeva$ +0.00000000188+5.36%
90 päeva$ -0.00000003592-49.31%
Based Pepe Hinnamuutus täna

Täna registreeris BASEDPEPE muutuse $ -0.0000000004298 (-1.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Based Pepe 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000002214 (-37.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Based Pepe 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BASEDPEPE $ +0.00000000188 (+5.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Based Pepe 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000003592 (-49.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Based Pepe (BASEDPEPE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Based Pepe hinnaajaloo lehte.

Mis on Based Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Based Pepe on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Based Pepe investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BASEDPEPE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Based Pepe kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Based Pepe ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Based Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Based Pepe (BASEDPEPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Pepe (BASEDPEPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Based Pepe hinna ennustust kohe!

Based Pepe (BASEDPEPE) tokenoomika

Based Pepe (BASEDPEPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASEDPEPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Based Pepe (BASEDPEPE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Based Pepe osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Based Pepe osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BASEDPEPE kohalike valuutade suhtes

1 Based Pepe(BASEDPEPE)/VND
0.0009720761
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/AUD
A$0.0000000561488
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/GBP
0.0000000269662
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/EUR
0.000000031399
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/USD
$0.00000003694
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/MYR
RM0.0000001555174
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/TRY
0.0000015067826
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/JPY
¥0.00000543018
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/ARS
ARS$0.0000479115494
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/RUB
0.0000029444874
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/INR
0.0000032326194
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/IDR
Rp0.0005958063682
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/KRW
0.0000513052272
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/PHP
0.000002088957
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/EGP
￡E.0.0000017827244
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/BRL
R$0.000000199476
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/CAD
C$0.0000000509772
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/BDT
0.0000044859936
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/NGN
0.0000566563556
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/UAH
0.0000015222974
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/VES
Bs0.0000049869
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/CLP
$0.00003561016
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/PKR
Rs0.0000104643632
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/KZT
0.0000199996854
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/THB
฿0.0000011964866
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/TWD
NT$0.0000011093082
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/AED
د.إ0.0000001355698
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/CHF
Fr0.000000029552
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/HKD
HK$0.0000002888708
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/AMD
֏0.0000141206844
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/MAD
.د.م0.0000003320906
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/MXN
$0.0000006970578
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/PLN
0.0000001344616
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/RON
лв0.0000001595808
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/SEK
kr0.000000352777
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/BGN
лв0.0000000616898
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/HUF
Ft0.000012470944
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/CZK
0.000000772046
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/KWD
د.ك0.0000000112667
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/ILS
0.0000001244878
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/NOK
kr0.0000003764186
1 Based Pepe(BASEDPEPE)/NZD
$0.0000000620592

Based Pepe ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Based Pepe võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Based Pepe ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Based Pepe kohta

Kui palju on Based Pepe (BASEDPEPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BASEDPEPE hind USD on 0.00000003694 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BASEDPEPE/USD hind?
Praegune hind BASEDPEPE/USD on $ 0.00000003694. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Based Pepe turukapitalisatsioon?
BASEDPEPE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BASEDPEPE ringlev varu?
BASEDPEPE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASEDPEPE (ATH) hind?
BASEDPEPE saavutab ATH hinna summas 0.000002677225006632 USD.
Mis oli kõigi aegade BASEDPEPE madalaim (ATL) hind?
BASEDPEPE nägi ATL hinda summas 0.000000000091127145 USD.
Milline on BASEDPEPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BASEDPEPE kauplemismaht on $ 8.43K USD.
Kas BASEDPEPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BASEDPEPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASEDPEPE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:07:58 (UTC+8)

Based Pepe (BASEDPEPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BASEDPEPE/USD kalkulaator

Summa

BASEDPEPE
BASEDPEPE
USD
USD

1 BASEDPEPE = 0.00000 USD

Kauplemine: BASEDPEPE

BASEDPEPEUSDT
$0.00000003694
$0.00000003694$0.00000003694
-1.06%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu