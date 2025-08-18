Based Pepe (BASEDPEPE) reaalajas hind on $ 0.00000003694. Viimase 24 tunni jooksul BASEDPEPE kaubeldud madalaim $ 0.00000003401 ja kõrgeim $ 0.00000003771 näitab aktiivset turu volatiivsust. BASEDPEPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000002677225006632 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000091127145.
Lüliajalise tootluse osas on BASEDPEPE muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -1.15% 24 tunni vältel -4.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Based Pepe (BASEDPEPE) – turuteave
Based Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 8.43K 24 tunnise kauplemismahuga. BASEDPEPE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420690000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Based Pepe (BASEDPEPE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Based Pepe tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000004298
-1.15%
30 päeva
$ -0.00000002214
-37.48%
60 päeva
$ +0.00000000188
+5.36%
90 päeva
$ -0.00000003592
-49.31%
Based Pepe Hinnamuutus täna
Täna registreeris BASEDPEPE muutuse $ -0.0000000004298 (-1.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Based Pepe 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000002214 (-37.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Based Pepe 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BASEDPEPE $ +0.00000000188 (+5.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Based Pepe 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000003592 (-49.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Based Pepe (BASEDPEPE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.
Based Pepe on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Based Pepe investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BASEDPEPE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Based Pepe kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Based Pepe ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Based Pepe hinna ennustus (USD)
Kui palju on Based Pepe (BASEDPEPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Pepe (BASEDPEPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Based Pepe (BASEDPEPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASEDPEPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Based Pepe (BASEDPEPE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Based Pepe osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Based Pepe osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.