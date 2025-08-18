Rohkem infot BARSIK

Hasbullas Cat hind(BARSIK)

$0.0006047
$0.0006047$0.0006047
+0.23%1D
Hasbullas Cat (BARSIK) reaalajas hinnagraafik
Hasbullas Cat (BARSIK) hinna teave (USD)

Hasbullas Cat (BARSIK) reaalajas hind on $ 0.0006043. Viimase 24 tunni jooksul BARSIK kaubeldud madalaim $ 0.0005758 ja kõrgeim $ 0.0009121 näitab aktiivset turu volatiivsust. BARSIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3523955895497172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000091734888290781.

Lüliajalise tootluse osas on BARSIK muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel -5.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hasbullas Cat (BARSIK) – turuteave

$ 604.27K
$ 604.27K$ 604.27K

$ 57.24K
$ 57.24K$ 57.24K

$ 604.30K
$ 604.30K$ 604.30K

999.95M
999.95M 999.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,947,970.723282
999,947,970.723282 999,947,970.723282

99.99%

SOL

Hasbullas Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 604.27K $ 57.24K 24 tunnise kauplemismahuga. BARSIK ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999947970.723282. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 604.30K.

Hasbullas Cat (BARSIK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hasbullas Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000001388+0.23%
30 päeva$ -0.0001751-22.47%
60 päeva$ -0.0004517-42.78%
90 päeva$ -0.0020097-76.89%
Hasbullas Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris BARSIK muutuse $ +0.000001388 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hasbullas Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001751 (-22.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hasbullas Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BARSIK $ -0.0004517 (-42.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hasbullas Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0020097 (-76.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hasbullas Cat (BARSIK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hasbullas Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Hasbullas Cat (BARSIK)

Hasbulla's Cat is a memecoin on the Solana chain.

Hasbullas Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hasbullas Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BARSIK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hasbullas Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hasbullas Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hasbullas Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hasbullas Cat (BARSIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hasbullas Cat (BARSIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hasbullas Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hasbullas Cat hinna ennustust kohe!

Hasbullas Cat (BARSIK) tokenoomika

Hasbullas Cat (BARSIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BARSIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hasbullas Cat (BARSIK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hasbullas Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hasbullas Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BARSIK kohalike valuutade suhtes

Hasbullas Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hasbullas Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Hasbullas Cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hasbullas Cat kohta

Kui palju on Hasbullas Cat (BARSIK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BARSIK hind USD on 0.0006043 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BARSIK/USD hind?
Praegune hind BARSIK/USD on $ 0.0006043. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hasbullas Cat turukapitalisatsioon?
BARSIK turukapitalisatsioon on $ 604.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BARSIK ringlev varu?
BARSIK ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BARSIK (ATH) hind?
BARSIK saavutab ATH hinna summas 0.3523955895497172 USD.
Mis oli kõigi aegade BARSIK madalaim (ATL) hind?
BARSIK nägi ATL hinda summas 0.000091734888290781 USD.
Milline on BARSIK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BARSIK kauplemismaht on $ 57.24K USD.
Kas BARSIK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BARSIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BARSIK hinna ennustust.
Hasbullas Cat (BARSIK) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

