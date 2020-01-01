Banana Gun (BANANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Banana Gun (BANANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Banana Gun (BANANA) teave Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Ametlik veebisait: https://bananagun.io/ Valge raamat: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Ostke BANANA kohe!

Banana Gun (BANANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Banana Gun (BANANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 89.42M $ 89.42M $ 89.42M Koguvaru: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Ringlev varu: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 223.30M $ 223.30M $ 223.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 Kõigi aegade madalaim: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Praegune hind: $ 22.33 $ 22.33 $ 22.33 Lisateave Banana Gun (BANANA) hinna kohta

Banana Gun (BANANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Banana Gun (BANANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BANANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BANANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BANANA tokeni tokenoomikat, avastage BANANA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BANANA Kas olete huvitatud Banana Gun (BANANA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BANANA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BANANA MEXC-ist osta!

Banana Gun (BANANA) hinna ajalugu BANANA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BANANA hinna ajalugu kohe!

BANANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BANANA võiks suunduda? Meie BANANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BANANA tokeni hinna ennustust kohe!

