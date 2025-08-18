Rohkem infot BANANA

Banana Gun hind(BANANA)

$24.88
-1.50%1D
Banana Gun (BANANA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:06 (UTC+8)

Banana Gun (BANANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 23.94
24 h madal
$ 25.37
24 h kõrge

+0.24%

-1.50%

-7.24%

-7.24%

Banana Gun (BANANA) reaalajas hind on $ 24.86. Viimase 24 tunni jooksul BANANA kaubeldud madalaim $ 23.94 ja kõrgeim $ 25.37 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 78.69544217538915 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.913122153494544.

Lüliajalise tootluse osas on BANANA muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -1.50% 24 tunni vältel -7.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Banana Gun (BANANA) – turuteave

No.384

$ 99.55M
$ 1.15M
$ 248.60M
4.00M
10,000,000
8,453,241.02463985
40.04%

ETH

Banana Gun praegune turukapitalisatsioon on $ 99.55M $ 1.15M 24 tunnise kauplemismahuga. BANANA ringlev varu on 4.00M, mille koguvaru on 8453241.02463985. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 248.60M.

Banana Gun (BANANA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Banana Gun tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.3789-1.50%
30 päeva$ +2.4+10.68%
60 päeva$ +8.49+51.86%
90 päeva$ +3.81+18.09%
Banana Gun Hinnamuutus täna

Täna registreeris BANANA muutuse $ -0.3789 (-1.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Banana Gun 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.4 (+10.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Banana Gun 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BANANA $ +8.49 (+51.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Banana Gun 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.81 (+18.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Banana Gun (BANANA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Banana Gun hinnaajaloo lehte.

Mis on Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Banana Gun investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BANANA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Banana Gun kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Banana Gun ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Banana Gun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Banana Gun (BANANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Banana Gun (BANANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Banana Gun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Banana Gun hinna ennustust kohe!

Banana Gun (BANANA) tokenoomika

Banana Gun (BANANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Banana Gun (BANANA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Banana Gun osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Banana Gun osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BANANA kohalike valuutade suhtes

Banana Gun ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Banana Gun võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Banana Gun ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Banana Gun kohta

Kui palju on Banana Gun (BANANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BANANA hind USD on 24.86 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BANANA/USD hind?
Praegune hind BANANA/USD on $ 24.86. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Banana Gun turukapitalisatsioon?
BANANA turukapitalisatsioon on $ 99.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BANANA ringlev varu?
BANANA ringlev varu on 4.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BANANA (ATH) hind?
BANANA saavutab ATH hinna summas 78.69544217538915 USD.
Mis oli kõigi aegade BANANA madalaim (ATL) hind?
BANANA nägi ATL hinda summas 4.913122153494544 USD.
Milline on BANANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BANANA kauplemismaht on $ 1.15M USD.
Kas BANANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BANANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BANANA hinna ennustust.
