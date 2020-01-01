Comedian (BAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Comedian (BAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Comedian (BAN) teave BAN is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://comedian.meme/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9PR7nCP9DpcUotnDPVLUBUZKu5WAYkwrCUx9wDnSpump Ostke BAN kohe!

Comedian (BAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Comedian (BAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.96M $ 69.96M $ 69.96M Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.96M $ 69.96M $ 69.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4377 $ 0.4377 $ 0.4377 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000023698956851675 $ 0.000023698956851675 $ 0.000023698956851675 Praegune hind: $ 0.06996 $ 0.06996 $ 0.06996 Lisateave Comedian (BAN) hinna kohta

Comedian (BAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Comedian (BAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAN tokeni tokenoomikat, avastage BAN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BAN Kas olete huvitatud Comedian (BAN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BAN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BAN MEXC-ist osta!

Comedian (BAN) hinna ajalugu BAN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BAN hinna ajalugu kohe!

BAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAN võiks suunduda? Meie BAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!