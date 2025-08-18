Rohkem infot BAN

Comedian logo

Comedian hind(BAN)

1 BAN/USD reaalajas hind:

$0.0693
-2.25%1D
USD
Comedian (BAN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:05 (UTC+8)

Comedian (BAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06457
24 h madal
$ 0.07448
24 h kõrge

$ 0.06457
$ 0.07448
$ 0.3992826346662066
$ 0.000023698956851675
-0.36%

-2.25%

+22.67%

+22.67%

Comedian (BAN) reaalajas hind on $ 0.0693. Viimase 24 tunni jooksul BAN kaubeldud madalaim $ 0.06457 ja kõrgeim $ 0.07448 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3992826346662066 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000023698956851675.

Lüliajalise tootluse osas on BAN muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -2.25% 24 tunni vältel +22.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Comedian (BAN) – turuteave

No.470

$ 69.30M
$ 140.48K
$ 69.30M
999.96M
999,961,859
999,961,859
100.00%

SOL

Comedian praegune turukapitalisatsioon on $ 69.30M $ 140.48K 24 tunnise kauplemismahuga. BAN ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999961859. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.30M.

Comedian (BAN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Comedian tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0015951-2.25%
30 päeva$ +0.00382+5.83%
60 päeva$ +0.01127+19.42%
90 päeva$ +0.00377+5.75%
Comedian Hinnamuutus täna

Täna registreeris BAN muutuse $ -0.0015951 (-2.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Comedian 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00382 (+5.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Comedian 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAN $ +0.01127 (+19.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Comedian 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00377 (+5.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Comedian (BAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Comedian hinnaajaloo lehte.

Mis on Comedian (BAN)

BAN is a meme coin on the Solana chain.

Comedian on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Comedian investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BAN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Comedian kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Comedian ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Comedian hinna ennustus (USD)

Kui palju on Comedian (BAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Comedian (BAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Comedian nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Comedian hinna ennustust kohe!

Comedian (BAN) tokenoomika

Comedian (BAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Comedian (BAN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Comedian osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Comedian osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BAN kohalike valuutade suhtes

1 Comedian(BAN)/VND
1,823.6295
1 Comedian(BAN)/AUD
A$0.105336
1 Comedian(BAN)/GBP
0.050589
1 Comedian(BAN)/EUR
0.058905
1 Comedian(BAN)/USD
1 Comedian(BAN)/MYR
RM0.291753
1 Comedian(BAN)/TRY
2.826747
1 Comedian(BAN)/JPY
¥10.1871
1 Comedian(BAN)/ARS
ARS$89.882793
1 Comedian(BAN)/RUB
5.523903
1 Comedian(BAN)/INR
6.064443
1 Comedian(BAN)/IDR
Rp1,117.741779
1 Comedian(BAN)/KRW
96.249384
1 Comedian(BAN)/PHP
3.918915
1 Comedian(BAN)/EGP
￡E.3.344418
1 Comedian(BAN)/BRL
R$0.37422
1 Comedian(BAN)/CAD
C$0.095634
1 Comedian(BAN)/BDT
8.415792
1 Comedian(BAN)/NGN
106.288182
1 Comedian(BAN)/UAH
2.855853
1 Comedian(BAN)/VES
Bs9.3555
1 Comedian(BAN)/CLP
$66.8052
1 Comedian(BAN)/PKR
Rs19.631304
1 Comedian(BAN)/KZT
37.519713
1 Comedian(BAN)/THB
฿2.23839
1 Comedian(BAN)/TWD
NT$2.081079
1 Comedian(BAN)/AED
د.إ0.254331
1 Comedian(BAN)/CHF
Fr0.05544
1 Comedian(BAN)/HKD
HK$0.541926
1 Comedian(BAN)/AMD
֏26.490618
1 Comedian(BAN)/MAD
.د.م0.623007
1 Comedian(BAN)/MXN
$1.307691
1 Comedian(BAN)/PLN
0.252252
1 Comedian(BAN)/RON
лв0.299376
1 Comedian(BAN)/SEK
kr0.661815
1 Comedian(BAN)/BGN
лв0.115731
1 Comedian(BAN)/HUF
Ft23.39568
1 Comedian(BAN)/CZK
1.44837
1 Comedian(BAN)/KWD
د.ك0.0211365
1 Comedian(BAN)/ILS
0.233541
1 Comedian(BAN)/NOK
kr0.706167
1 Comedian(BAN)/NZD
$0.116424

Comedian ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Comedian võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Comedian ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Comedian kohta

Kui palju on Comedian (BAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAN hind USD on 0.0693 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAN/USD hind?
Praegune hind BAN/USD on $ 0.0693. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Comedian turukapitalisatsioon?
BAN turukapitalisatsioon on $ 69.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAN ringlev varu?
BAN ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAN (ATH) hind?
BAN saavutab ATH hinna summas 0.3992826346662066 USD.
Mis oli kõigi aegade BAN madalaim (ATL) hind?
BAN nägi ATL hinda summas 0.000023698956851675 USD.
Milline on BAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAN kauplemismaht on $ 140.48K USD.
Kas BAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:05 (UTC+8)

Comedian (BAN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

