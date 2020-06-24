balancer (BAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi balancer (BAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

balancer (BAL) teave Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Ametlik veebisait: https://balancer.fi/ Valge raamat: https://docs.balancer.fi/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D Ostke BAL kohe!

balancer (BAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage balancer (BAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 85.06M $ 85.06M $ 85.06M Koguvaru: $ 69.50M $ 69.50M $ 69.50M Ringlev varu: $ 66.84M $ 66.84M $ 66.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 122.37M $ 122.37M $ 122.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 74.82807 $ 74.82807 $ 74.82807 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 Praegune hind: $ 1.2727 $ 1.2727 $ 1.2727 Lisateave balancer (BAL) hinna kohta

balancer (BAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud balancer (BAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAL tokeni tokenoomikat, avastage BAL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BAL Kas olete huvitatud balancer (BAL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BAL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BAL MEXC-ist osta!

balancer (BAL) hinna ajalugu BAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BAL hinna ajalugu kohe!

BAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAL võiks suunduda? Meie BAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!