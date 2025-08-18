Rohkem infot BAL

balancer logo

balancer hind(BAL)

1 BAL/USD reaalajas hind:

$1.3656
-0.40%1D
USD
balancer (BAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:16:50 (UTC+8)

balancer (BAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.3278
24 h madal
$ 1.3848
24 h kõrge

$ 1.3278
$ 1.3848
$ 74.77226165
$ 0.7530492732247144
+0.54%

-0.40%

-1.60%

-1.60%

balancer (BAL) reaalajas hind on $ 1.3656. Viimase 24 tunni jooksul BAL kaubeldud madalaim $ 1.3278 ja kõrgeim $ 1.3848 näitab aktiivset turu volatiivsust. BALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 74.77226165 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7530492732247144.

Lüliajalise tootluse osas on BAL muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel -1.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

balancer (BAL) – turuteave

No.405

$ 91.24M
$ 199.75K
$ 131.30M
66.81M
96,150,704
69,469,338.06491603
69.48%

2020-06-24 00:00:00

ETH

balancer praegune turukapitalisatsioon on $ 91.24M $ 199.75K 24 tunnise kauplemismahuga. BAL ringlev varu on 66.81M, mille koguvaru on 69469338.06491603. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.30M.

balancer (BAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse balancer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005484-0.40%
30 päeva$ +0.0991+7.82%
60 päeva$ +0.3087+29.20%
90 päeva$ +0.2019+17.34%
balancer Hinnamuutus täna

Täna registreeris BAL muutuse $ -0.005484 (-0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

balancer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0991 (+7.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

balancer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAL $ +0.3087 (+29.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

balancer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2019 (+17.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada balancer (BAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe balancer hinnaajaloo lehte.

Mis on balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

balancer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie balancer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse balancer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie balancer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

balancer hinna ennustus (USD)

Kui palju on balancer (BAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie balancer (BAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida balancer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake balancer hinna ennustust kohe!

balancer (BAL) tokenoomika

balancer (BAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

balancer (BAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas balancer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust balancer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BAL kohalike valuutade suhtes

1 balancer(BAL)/VND
35,935.764
1 balancer(BAL)/AUD
A$2.075712
1 balancer(BAL)/GBP
0.996888
1 balancer(BAL)/EUR
1.16076
1 balancer(BAL)/USD
$1.3656
1 balancer(BAL)/MYR
RM5.749176
1 balancer(BAL)/TRY
55.702824
1 balancer(BAL)/JPY
¥200.7432
1 balancer(BAL)/ARS
ARS$1,771.196856
1 balancer(BAL)/RUB
108.851976
1 balancer(BAL)/INR
119.503656
1 balancer(BAL)/IDR
Rp22,025.803368
1 balancer(BAL)/KRW
1,896.654528
1 balancer(BAL)/PHP
77.22468
1 balancer(BAL)/EGP
￡E.65.903856
1 balancer(BAL)/BRL
R$7.37424
1 balancer(BAL)/CAD
C$1.884528
1 balancer(BAL)/BDT
165.838464
1 balancer(BAL)/NGN
2,094.475344
1 balancer(BAL)/UAH
56.276376
1 balancer(BAL)/VES
Bs184.356
1 balancer(BAL)/CLP
$1,316.4384
1 balancer(BAL)/PKR
Rs386.847168
1 balancer(BAL)/KZT
739.349496
1 balancer(BAL)/THB
฿44.10888
1 balancer(BAL)/TWD
NT$41.008968
1 balancer(BAL)/AED
د.إ5.011752
1 balancer(BAL)/CHF
Fr1.09248
1 balancer(BAL)/HKD
HK$10.678992
1 balancer(BAL)/AMD
֏522.014256
1 balancer(BAL)/MAD
.د.م12.276744
1 balancer(BAL)/MXN
$25.768872
1 balancer(BAL)/PLN
4.970784
1 balancer(BAL)/RON
лв5.899392
1 balancer(BAL)/SEK
kr13.04148
1 balancer(BAL)/BGN
лв2.280552
1 balancer(BAL)/HUF
Ft461.02656
1 balancer(BAL)/CZK
28.54104
1 balancer(BAL)/KWD
د.ك0.416508
1 balancer(BAL)/ILS
4.602072
1 balancer(BAL)/NOK
kr13.915464
1 balancer(BAL)/NZD
$2.294208

balancer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest balancer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse balancer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse balancer kohta

Kui palju on balancer (BAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAL hind USD on 1.3656 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAL/USD hind?
Praegune hind BAL/USD on $ 1.3656. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on balancer turukapitalisatsioon?
BAL turukapitalisatsioon on $ 91.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAL ringlev varu?
BAL ringlev varu on 66.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAL (ATH) hind?
BAL saavutab ATH hinna summas 74.77226165 USD.
Mis oli kõigi aegade BAL madalaim (ATL) hind?
BAL nägi ATL hinda summas 0.7530492732247144 USD.
Milline on BAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAL kauplemismaht on $ 199.75K USD.
Kas BAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:16:50 (UTC+8)

balancer (BAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

