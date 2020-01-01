Bad Idea AI (BAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bad Idea AI (BAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bad Idea AI (BAD) teave $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Ametlik veebisait: https://www.badidea.ai/ Valge raamat: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Ostke BAD kohe!

Bad Idea AI (BAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bad Idea AI (BAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Koguvaru: $ 829.49T $ 829.49T $ 829.49T Ringlev varu: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 Praegune hind: $ 0.00000000802 $ 0.00000000802 $ 0.00000000802 Lisateave Bad Idea AI (BAD) hinna kohta

Bad Idea AI (BAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bad Idea AI (BAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAD tokeni tokenoomikat, avastage BAD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BAD Kas olete huvitatud Bad Idea AI (BAD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BAD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BAD MEXC-ist osta!

Bad Idea AI (BAD) hinna ajalugu BAD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BAD hinna ajalugu kohe!

BAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAD võiks suunduda? Meie BAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!