Bad Idea AI (BAD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Bad Idea AI (BAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Bad Idea AI (BAD) teave

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Ametlik veebisait:
https://www.badidea.ai/
Valge raamat:
https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015

Bad Idea AI (BAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Bad Idea AI (BAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 4.96M
Koguvaru:
$ 829.49T
Ringlev varu:
$ 618.73T
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 6.66M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00000009894
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000000065979197
Praegune hind:
$ 0.00000000802
Bad Idea AI (BAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Bad Idea AI (BAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BAD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BAD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BAD tokeni tokenoomikat, avastage BAD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BAD

Kas olete huvitatud Bad Idea AI (BAD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BAD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Bad Idea AI (BAD) hinna ajalugu

BAD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

BAD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BAD võiks suunduda? Meie BAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.