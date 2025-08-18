Bad Idea AI (BAD) reaalajas hind on $ 0.00000000907. Viimase 24 tunni jooksul BAD kaubeldud madalaim $ 0.00000000859 ja kõrgeim $ 0.00000000915 näitab aktiivset turu volatiivsust. BADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000019534950314 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000065979197.
Lüliajalise tootluse osas on BAD muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel -5.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bad Idea AI (BAD) – turuteave
Bad Idea AI praegune turukapitalisatsioon on $ 5.61M$ 49.26K 24 tunnise kauplemismahuga. BAD ringlev varu on 618.73T, mille koguvaru on 829489818339148. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.54M.
Bad Idea AI (BAD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bad Idea AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000002
-0.22%
30 päeva
$ -0.00000000233
-20.44%
60 päeva
$ -0.00000000116
-11.34%
90 päeva
$ -0.00000000308
-25.35%
Bad Idea AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris BAD muutuse $ -0.00000000002 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bad Idea AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000233 (-20.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bad Idea AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAD $ -0.00000000116 (-11.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bad Idea AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000000308 (-25.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bad Idea AI (BAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.
Bad Idea AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bad Idea AI (BAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bad Idea AI (BAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bad Idea AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bad Idea AI (BAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.