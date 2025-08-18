Rohkem infot BAD

Bad Idea AI hind(BAD)

1 BAD/USD reaalajas hind:

$0.00000000907
-0.22%1D
USD
Bad Idea AI (BAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:07:36 (UTC+8)

Bad Idea AI (BAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000000859
24 h madal
$ 0.00000000915
24 h kõrge

$ 0.00000000859
$ 0.00000000915
$ 0.00000019534950314
$ 0.000000000065979197
-0.12%

-0.22%

-5.62%

-5.62%

Bad Idea AI (BAD) reaalajas hind on $ 0.00000000907. Viimase 24 tunni jooksul BAD kaubeldud madalaim $ 0.00000000859 ja kõrgeim $ 0.00000000915 näitab aktiivset turu volatiivsust. BADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000019534950314 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000065979197.

Lüliajalise tootluse osas on BAD muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel -5.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bad Idea AI (BAD) – turuteave

No.1393

$ 5.61M
$ 49.26K
$ 7.54M
618.73T
831,041,059,897,327
829,489,818,339,148
74.45%

ETH

Bad Idea AI praegune turukapitalisatsioon on $ 5.61M $ 49.26K 24 tunnise kauplemismahuga. BAD ringlev varu on 618.73T, mille koguvaru on 829489818339148. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.54M.

Bad Idea AI (BAD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bad Idea AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000002-0.22%
30 päeva$ -0.00000000233-20.44%
60 päeva$ -0.00000000116-11.34%
90 päeva$ -0.00000000308-25.35%
Bad Idea AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris BAD muutuse $ -0.00000000002 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bad Idea AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000233 (-20.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bad Idea AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAD $ -0.00000000116 (-11.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bad Idea AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000000308 (-25.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bad Idea AI (BAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bad Idea AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bad Idea AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BAD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bad Idea AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bad Idea AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bad Idea AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bad Idea AI (BAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bad Idea AI (BAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bad Idea AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bad Idea AI hinna ennustust kohe!

Bad Idea AI (BAD) tokenoomika

Bad Idea AI (BAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bad Idea AI (BAD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bad Idea AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bad Idea AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BAD kohalike valuutade suhtes

Bad Idea AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bad Idea AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bad Idea AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bad Idea AI kohta

Kui palju on Bad Idea AI (BAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAD hind USD on 0.00000000907 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAD/USD hind?
Praegune hind BAD/USD on $ 0.00000000907. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bad Idea AI turukapitalisatsioon?
BAD turukapitalisatsioon on $ 5.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAD ringlev varu?
BAD ringlev varu on 618.73T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAD (ATH) hind?
BAD saavutab ATH hinna summas 0.00000019534950314 USD.
Mis oli kõigi aegade BAD madalaim (ATL) hind?
BAD nägi ATL hinda summas 0.000000000065979197 USD.
Milline on BAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAD kauplemismaht on $ 49.26K USD.
Kas BAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAD hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:07:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

