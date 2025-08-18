CDARI (BAC) reaalajas hind on $ 4.1594. Viimase 24 tunni jooksul BAC kaubeldud madalaim $ 4.0001 ja kõrgeim $ 4.1916 näitab aktiivset turu volatiivsust. BACkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BAC muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel -22.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CDARI (BAC) – turuteave
$ 109.13K
$ 130.15M
31,290,000
MATCHAIN
CDARI praegune turukapitalisatsioon on --$ 109.13K 24 tunnise kauplemismahuga. BAC ringlev varu on --, mille koguvaru on 31290000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
CDARI (BAC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CDARI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.019046
+0.46%
30 päeva
$ -1.2943
-23.74%
60 päeva
$ -6.0814
-59.39%
90 päeva
$ -3.7053
-47.12%
CDARI Hinnamuutus täna
Täna registreeris BAC muutuse $ +0.019046 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CDARI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.2943 (-23.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CDARI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAC $ -6.0814 (-59.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CDARI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -3.7053 (-47.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CDARI (BAC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.
CDARI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BAC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CDARI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CDARI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CDARI hinna ennustus (USD)
Kui palju on CDARI (BAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CDARI (BAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CDARI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CDARI (BAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CDARI (BAC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CDARI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CDARI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.