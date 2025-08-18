Rohkem infot BAC

BAC Hinnainfo

BAC Valge raamat

BAC Ametlik veebisait

BAC Tokenoomika

BAC Hinnaprognoos

BAC Ajalugu

BAC – ostujuhend

BAC-usaldusraha valuutakonverter

BAC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CDARI logo

CDARI hind(BAC)

1 BAC/USD reaalajas hind:

$4.1594
$4.1594$4.1594
+0.46%1D
USD
CDARI (BAC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:07:28 (UTC+8)

CDARI (BAC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.0001
$ 4.0001$ 4.0001
24 h madal
$ 4.1916
$ 4.1916$ 4.1916
24 h kõrge

$ 4.0001
$ 4.0001$ 4.0001

$ 4.1916
$ 4.1916$ 4.1916

--
----

--
----

+0.34%

+0.46%

-22.17%

-22.17%

CDARI (BAC) reaalajas hind on $ 4.1594. Viimase 24 tunni jooksul BAC kaubeldud madalaim $ 4.0001 ja kõrgeim $ 4.1916 näitab aktiivset turu volatiivsust. BACkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BAC muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel -22.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CDARI (BAC) – turuteave

--
----

$ 109.13K
$ 109.13K$ 109.13K

$ 130.15M
$ 130.15M$ 130.15M

--
----

31,290,000
31,290,000 31,290,000

MATCHAIN

CDARI praegune turukapitalisatsioon on -- $ 109.13K 24 tunnise kauplemismahuga. BAC ringlev varu on --, mille koguvaru on 31290000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CDARI (BAC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CDARI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.019046+0.46%
30 päeva$ -1.2943-23.74%
60 päeva$ -6.0814-59.39%
90 päeva$ -3.7053-47.12%
CDARI Hinnamuutus täna

Täna registreeris BAC muutuse $ +0.019046 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CDARI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.2943 (-23.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CDARI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAC $ -6.0814 (-59.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CDARI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -3.7053 (-47.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CDARI (BAC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CDARI hinnaajaloo lehte.

Mis on CDARI (BAC)

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

CDARI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CDARI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BAC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CDARI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CDARI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CDARI hinna ennustus (USD)

Kui palju on CDARI (BAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CDARI (BAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CDARI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CDARI hinna ennustust kohe!

CDARI (BAC) tokenoomika

CDARI (BAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CDARI (BAC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CDARI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CDARI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BAC kohalike valuutade suhtes

1 CDARI(BAC)/VND
109,454.611
1 CDARI(BAC)/AUD
A$6.322288
1 CDARI(BAC)/GBP
3.036362
1 CDARI(BAC)/EUR
3.53549
1 CDARI(BAC)/USD
$4.1594
1 CDARI(BAC)/MYR
RM17.511074
1 CDARI(BAC)/TRY
169.661926
1 CDARI(BAC)/JPY
¥611.4318
1 CDARI(BAC)/ARS
ARS$5,394.783394
1 CDARI(BAC)/RUB
331.545774
1 CDARI(BAC)/INR
363.989094
1 CDARI(BAC)/IDR
Rp67,087.087382
1 CDARI(BAC)/KRW
5,776.907472
1 CDARI(BAC)/PHP
235.21407
1 CDARI(BAC)/EGP
￡E.200.732644
1 CDARI(BAC)/BRL
R$22.46076
1 CDARI(BAC)/CAD
C$5.739972
1 CDARI(BAC)/BDT
505.117536
1 CDARI(BAC)/NGN
6,379.438156
1 CDARI(BAC)/UAH
171.408874
1 CDARI(BAC)/VES
Bs561.519
1 CDARI(BAC)/CLP
$4,009.6616
1 CDARI(BAC)/PKR
Rs1,178.274832
1 CDARI(BAC)/KZT
2,251.940754
1 CDARI(BAC)/THB
฿134.722966
1 CDARI(BAC)/TWD
NT$124.906782
1 CDARI(BAC)/AED
د.إ15.264998
1 CDARI(BAC)/CHF
Fr3.32752
1 CDARI(BAC)/HKD
HK$32.526508
1 CDARI(BAC)/AMD
֏1,589.972244
1 CDARI(BAC)/MAD
.د.م37.393006
1 CDARI(BAC)/MXN
$78.487878
1 CDARI(BAC)/PLN
15.140216
1 CDARI(BAC)/RON
лв17.968608
1 CDARI(BAC)/SEK
kr39.72227
1 CDARI(BAC)/BGN
лв6.946198
1 CDARI(BAC)/HUF
Ft1,404.21344
1 CDARI(BAC)/CZK
86.93146
1 CDARI(BAC)/KWD
د.ك1.268617
1 CDARI(BAC)/ILS
14.017178
1 CDARI(BAC)/NOK
kr42.384286
1 CDARI(BAC)/NZD
$6.987792

CDARI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CDARI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CDARI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CDARI kohta

Kui palju on CDARI (BAC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAC hind USD on 4.1594 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAC/USD hind?
Praegune hind BAC/USD on $ 4.1594. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CDARI turukapitalisatsioon?
BAC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAC ringlev varu?
BAC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAC (ATH) hind?
BAC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BAC madalaim (ATL) hind?
BAC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BAC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAC kauplemismaht on $ 109.13K USD.
Kas BAC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:07:28 (UTC+8)

CDARI (BAC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BAC/USD kalkulaator

Summa

BAC
BAC
USD
USD

1 BAC = 4.1594 USD

Kauplemine: BAC

BACUSDT
$4.1594
$4.1594$4.1594
+0.47%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu