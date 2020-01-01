Baby Swap (BABYSWAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Baby Swap (BABYSWAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Baby Swap (BABYSWAP) teave BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Ametlik veebisait: https://home.babyswap.finance/ Valge raamat: https://docs.babyswap.finance/ Plokiahela Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 Ostke BABYSWAP kohe!

Baby Swap (BABYSWAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Baby Swap (BABYSWAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 212.10K $ 212.10K $ 212.10K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 620.90M $ 620.90M $ 620.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 341.60K $ 341.60K $ 341.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 Praegune hind: $ 0.0003416 $ 0.0003416 $ 0.0003416 Lisateave Baby Swap (BABYSWAP) hinna kohta

Baby Swap (BABYSWAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Baby Swap (BABYSWAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BABYSWAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BABYSWAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BABYSWAP tokeni tokenoomikat, avastage BABYSWAP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BABYSWAP Kas olete huvitatud Baby Swap (BABYSWAP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BABYSWAP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BABYSWAP MEXC-ist osta!

Baby Swap (BABYSWAP) hinna ajalugu BABYSWAP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BABYSWAP hinna ajalugu kohe!

BABYSWAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BABYSWAP võiks suunduda? Meie BABYSWAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BABYSWAP tokeni hinna ennustust kohe!

