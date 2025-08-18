Baby Swap (BABYSWAP) reaalajas hind on $ 0.0003495. Viimase 24 tunni jooksul BABYSWAP kaubeldud madalaim $ 0.0002917 ja kõrgeim $ 0.0003544 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.48589634767712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000282555222021002.
Lüliajalise tootluse osas on BABYSWAP muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, +0.98% 24 tunni vältel +5.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Baby Swap (BABYSWAP) – turuteave
No.2660
$ 217.00K
$ 217.00K$ 217.00K
$ 53.19K
$ 53.19K$ 53.19K
$ 349.50K
$ 349.50K$ 349.50K
620.90M
620.90M 620.90M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
62.08%
BSC
Baby Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 217.00K$ 53.19K 24 tunnise kauplemismahuga. BABYSWAP ringlev varu on 620.90M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 349.50K.
Baby Swap (BABYSWAP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Baby Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000003392
+0.98%
30 päeva
$ +0.0000542
+18.35%
60 päeva
$ -0.0006507
-65.06%
90 päeva
$ -0.0007905
-69.35%
Baby Swap Hinnamuutus täna
Täna registreeris BABYSWAP muutuse $ +0.000003392 (+0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Baby Swap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000542 (+18.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Baby Swap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYSWAP $ -0.0006507 (-65.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Baby Swap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0007905 (-69.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Baby Swap (BABYSWAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.
Baby Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baby Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BABYSWAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Baby Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baby Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Baby Swap hinna ennustus (USD)
Kui palju on Baby Swap (BABYSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Swap (BABYSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Baby Swap (BABYSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Baby Swap (BABYSWAP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Baby Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baby Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.