Baby Swap logo

Baby Swap hind(BABYSWAP)

1 BABYSWAP/USD reaalajas hind:

$0.0003495
+0.98%1D
USD
Baby Swap (BABYSWAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:16:43 (UTC+8)

Baby Swap (BABYSWAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002917
24 h madal
$ 0.0003544
24 h kõrge

$ 0.0002917
$ 0.0003544
$ 4.48589634767712
$ 0.000282555222021002
+0.34%

+0.98%

+5.74%

+5.74%

Baby Swap (BABYSWAP) reaalajas hind on $ 0.0003495. Viimase 24 tunni jooksul BABYSWAP kaubeldud madalaim $ 0.0002917 ja kõrgeim $ 0.0003544 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.48589634767712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000282555222021002.

Lüliajalise tootluse osas on BABYSWAP muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, +0.98% 24 tunni vältel +5.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Swap (BABYSWAP) – turuteave

No.2660

$ 217.00K
$ 53.19K
$ 349.50K
620.90M
1,000,000,000
1,000,000,000
62.08%

BSC

Baby Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 217.00K $ 53.19K 24 tunnise kauplemismahuga. BABYSWAP ringlev varu on 620.90M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 349.50K.

Baby Swap (BABYSWAP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Baby Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000003392+0.98%
30 päeva$ +0.0000542+18.35%
60 päeva$ -0.0006507-65.06%
90 päeva$ -0.0007905-69.35%
Baby Swap Hinnamuutus täna

Täna registreeris BABYSWAP muutuse $ +0.000003392 (+0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Baby Swap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000542 (+18.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Baby Swap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYSWAP $ -0.0006507 (-65.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Baby Swap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0007905 (-69.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Baby Swap (BABYSWAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Baby Swap hinnaajaloo lehte.

Mis on Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Baby Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baby Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BABYSWAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Baby Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baby Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Baby Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Swap (BABYSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Swap (BABYSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Swap hinna ennustust kohe!

Baby Swap (BABYSWAP) tokenoomika

Baby Swap (BABYSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Baby Swap (BABYSWAP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Baby Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baby Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BABYSWAP kohalike valuutade suhtes

1 Baby Swap(BABYSWAP)/VND
9.1970925
1 Baby Swap(BABYSWAP)/AUD
A$0.00053124
1 Baby Swap(BABYSWAP)/GBP
0.000255135
1 Baby Swap(BABYSWAP)/EUR
0.000297075
1 Baby Swap(BABYSWAP)/USD
$0.0003495
1 Baby Swap(BABYSWAP)/MYR
RM0.001471395
1 Baby Swap(BABYSWAP)/TRY
0.014256105
1 Baby Swap(BABYSWAP)/JPY
¥0.0513765
1 Baby Swap(BABYSWAP)/ARS
ARS$0.453304995
1 Baby Swap(BABYSWAP)/RUB
0.027858645
1 Baby Swap(BABYSWAP)/INR
0.030584745
1 Baby Swap(BABYSWAP)/IDR
Rp5.637095985
1 Baby Swap(BABYSWAP)/KRW
0.48541356
1 Baby Swap(BABYSWAP)/PHP
0.019764225
1 Baby Swap(BABYSWAP)/EGP
￡E.0.01686687
1 Baby Swap(BABYSWAP)/BRL
R$0.0018873
1 Baby Swap(BABYSWAP)/CAD
C$0.00048231
1 Baby Swap(BABYSWAP)/BDT
0.04244328
1 Baby Swap(BABYSWAP)/NGN
0.53604213
1 Baby Swap(BABYSWAP)/UAH
0.014402895
1 Baby Swap(BABYSWAP)/VES
Bs0.0471825
1 Baby Swap(BABYSWAP)/CLP
$0.336918
1 Baby Swap(BABYSWAP)/PKR
Rs0.09900636
1 Baby Swap(BABYSWAP)/KZT
0.189222795
1 Baby Swap(BABYSWAP)/THB
฿0.01128885
1 Baby Swap(BABYSWAP)/TWD
NT$0.010495485
1 Baby Swap(BABYSWAP)/AED
د.إ0.001282665
1 Baby Swap(BABYSWAP)/CHF
Fr0.0002796
1 Baby Swap(BABYSWAP)/HKD
HK$0.00273309
1 Baby Swap(BABYSWAP)/AMD
֏0.13359987
1 Baby Swap(BABYSWAP)/MAD
.د.م0.003142005
1 Baby Swap(BABYSWAP)/MXN
$0.006595065
1 Baby Swap(BABYSWAP)/PLN
0.00127218
1 Baby Swap(BABYSWAP)/RON
лв0.00150984
1 Baby Swap(BABYSWAP)/SEK
kr0.003337725
1 Baby Swap(BABYSWAP)/BGN
лв0.000583665
1 Baby Swap(BABYSWAP)/HUF
Ft0.1179912
1 Baby Swap(BABYSWAP)/CZK
0.00730455
1 Baby Swap(BABYSWAP)/KWD
د.ك0.0001065975
1 Baby Swap(BABYSWAP)/ILS
0.001177815
1 Baby Swap(BABYSWAP)/NOK
kr0.003561405
1 Baby Swap(BABYSWAP)/NZD
$0.00058716

Baby Swap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Baby Swap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Baby Swap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Swap kohta

Kui palju on Baby Swap (BABYSWAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYSWAP hind USD on 0.0003495 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYSWAP/USD hind?
Praegune hind BABYSWAP/USD on $ 0.0003495. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Swap turukapitalisatsioon?
BABYSWAP turukapitalisatsioon on $ 217.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYSWAP ringlev varu?
BABYSWAP ringlev varu on 620.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYSWAP (ATH) hind?
BABYSWAP saavutab ATH hinna summas 4.48589634767712 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYSWAP madalaim (ATL) hind?
BABYSWAP nägi ATL hinda summas 0.000282555222021002 USD.
Milline on BABYSWAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYSWAP kauplemismaht on $ 53.19K USD.
Kas BABYSWAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYSWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYSWAP hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:16:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BABYSWAP/USD kalkulaator

Summa

BABYSWAP
BABYSWAP
USD
USD

1 BABYSWAP = 0.0003495 USD

Kauplemine: BABYSWAP

BABYSWAPUSDT
$0.0003495
+0.72%

