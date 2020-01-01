Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Baby Shark Meme (BABYSHARK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Baby Shark Meme (BABYSHARK) teave Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Ametlik veebisait: https://babysharkmeme.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Ostke BABYSHARK kohe!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Baby Shark Meme (BABYSHARK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 896.23K $ 896.23K $ 896.23K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 Praegune hind: $ 0.0010552 $ 0.0010552 $ 0.0010552 Lisateave Baby Shark Meme (BABYSHARK) hinna kohta

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BABYSHARK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BABYSHARK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BABYSHARK tokeni tokenoomikat, avastage BABYSHARK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BABYSHARK Kas olete huvitatud Baby Shark Meme (BABYSHARK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BABYSHARK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BABYSHARK MEXC-ist osta!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) hinna ajalugu BABYSHARK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BABYSHARK hinna ajalugu kohe!

BABYSHARK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BABYSHARK võiks suunduda? Meie BABYSHARK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BABYSHARK tokeni hinna ennustust kohe!

