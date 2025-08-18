Baby Shark Meme (BABYSHARK) reaalajas hind on $ 0.0011208. Viimase 24 tunni jooksul BABYSHARK kaubeldud madalaim $ 0.0010196 ja kõrgeim $ 0.0011521 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYSHARKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1883438358982307 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000837027518705513.
Lüliajalise tootluse osas on BABYSHARK muutunud -0.85% viimase tunni jooksul, -1.77% 24 tunni vältel +19.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Baby Shark Meme (BABYSHARK) – turuteave
Baby Shark Meme praegune turukapitalisatsioon on $ 951.95K$ 54.20K 24 tunnise kauplemismahuga. BABYSHARK ringlev varu on 849.35M, mille koguvaru on 999999736. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Baby Shark Meme (BABYSHARK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Baby Shark Meme tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000020196
-1.77%
30 päeva
$ -0.0002562
-18.61%
60 päeva
$ -0.0002902
-20.57%
90 päeva
$ -0.0009342
-45.46%
Baby Shark Meme Hinnamuutus täna
Täna registreeris BABYSHARK muutuse $ -0.000020196 (-1.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Baby Shark Meme 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002562 (-18.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Baby Shark Meme 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYSHARK $ -0.0002902 (-20.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Baby Shark Meme 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009342 (-45.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Baby Shark Meme (BABYSHARK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.
Baby Shark Meme on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baby Shark Meme investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BABYSHARK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Baby Shark Meme kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baby Shark Meme ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Baby Shark Meme hinna ennustus (USD)
Kui palju on Baby Shark Meme (BABYSHARK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Shark Meme (BABYSHARK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Shark Meme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYSHARK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Baby Shark Meme (BABYSHARK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Baby Shark Meme osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baby Shark Meme osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.