Rohkem infot BABYSHARK

BABYSHARK Hinnainfo

BABYSHARK Ametlik veebisait

BABYSHARK Tokenoomika

BABYSHARK Hinnaprognoos

BABYSHARK Ajalugu

BABYSHARK – ostujuhend

BABYSHARK-usaldusraha valuutakonverter

BABYSHARK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Baby Shark Meme logo

Baby Shark Meme hind(BABYSHARK)

1 BABYSHARK/USD reaalajas hind:

$0.0011208
$0.0011208$0.0011208
-1.77%1D
USD
Baby Shark Meme (BABYSHARK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:34 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0010196
$ 0.0010196$ 0.0010196
24 h madal
$ 0.0011521
$ 0.0011521$ 0.0011521
24 h kõrge

$ 0.0010196
$ 0.0010196$ 0.0010196

$ 0.0011521
$ 0.0011521$ 0.0011521

$ 0.1883438358982307
$ 0.1883438358982307$ 0.1883438358982307

$ 0.000837027518705513
$ 0.000837027518705513$ 0.000837027518705513

-0.85%

-1.77%

+19.50%

+19.50%

Baby Shark Meme (BABYSHARK) reaalajas hind on $ 0.0011208. Viimase 24 tunni jooksul BABYSHARK kaubeldud madalaim $ 0.0010196 ja kõrgeim $ 0.0011521 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYSHARKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1883438358982307 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000837027518705513.

Lüliajalise tootluse osas on BABYSHARK muutunud -0.85% viimase tunni jooksul, -1.77% 24 tunni vältel +19.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) – turuteave

No.2177

$ 951.95K
$ 951.95K$ 951.95K

$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

849.35M
849.35M 849.35M

999,999,736
999,999,736 999,999,736

SOL

Baby Shark Meme praegune turukapitalisatsioon on $ 951.95K $ 54.20K 24 tunnise kauplemismahuga. BABYSHARK ringlev varu on 849.35M, mille koguvaru on 999999736. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Baby Shark Meme tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000020196-1.77%
30 päeva$ -0.0002562-18.61%
60 päeva$ -0.0002902-20.57%
90 päeva$ -0.0009342-45.46%
Baby Shark Meme Hinnamuutus täna

Täna registreeris BABYSHARK muutuse $ -0.000020196 (-1.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Baby Shark Meme 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002562 (-18.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Baby Shark Meme 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYSHARK $ -0.0002902 (-20.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Baby Shark Meme 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009342 (-45.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Baby Shark Meme (BABYSHARK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Baby Shark Meme hinnaajaloo lehte.

Mis on Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baby Shark Meme investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BABYSHARK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Baby Shark Meme kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baby Shark Meme ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Baby Shark Meme hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Shark Meme (BABYSHARK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Shark Meme (BABYSHARK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Shark Meme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Shark Meme hinna ennustust kohe!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenoomika

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYSHARK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Baby Shark Meme osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baby Shark Meme osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BABYSHARK kohalike valuutade suhtes

1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/VND
29.493852
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/AUD
A$0.001703616
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/GBP
0.000818184
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/EUR
0.00095268
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/USD
$0.0011208
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/MYR
RM0.004718568
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/TRY
0.045717432
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/JPY
¥0.1647576
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/ARS
ARS$1.453688808
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/RUB
0.089406216
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/INR
0.098081208
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/IDR
Rp18.077416824
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/KRW
1.556656704
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/PHP
0.06338124
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/EGP
￡E.0.054123432
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/BRL
R$0.00605232
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/CAD
C$0.001546704
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/BDT
0.136109952
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/NGN
1.719015792
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/UAH
0.046188168
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/VES
Bs0.151308
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/CLP
$1.0804512
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/PKR
Rs0.317500224
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/KZT
0.606812328
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/THB
฿0.036325128
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/TWD
NT$0.033657624
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/AED
د.إ0.004113336
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/CHF
Fr0.00089664
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/HKD
HK$0.008764656
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/AMD
֏0.428437008
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/MAD
.د.م0.010075992
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/MXN
$0.020992584
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/PLN
0.004079712
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/RON
лв0.004841856
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/SEK
kr0.010692432
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/BGN
лв0.001871736
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/HUF
Ft0.37877436
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/CZK
0.023469552
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/KWD
د.ك0.000341844
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/ILS
0.003777096
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/NOK
kr0.011398536
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK)/NZD
$0.001882944

Baby Shark Meme ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Baby Shark Meme võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Baby Shark Meme ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Shark Meme kohta

Kui palju on Baby Shark Meme (BABYSHARK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYSHARK hind USD on 0.0011208 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYSHARK/USD hind?
Praegune hind BABYSHARK/USD on $ 0.0011208. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Shark Meme turukapitalisatsioon?
BABYSHARK turukapitalisatsioon on $ 951.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYSHARK ringlev varu?
BABYSHARK ringlev varu on 849.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYSHARK (ATH) hind?
BABYSHARK saavutab ATH hinna summas 0.1883438358982307 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYSHARK madalaim (ATL) hind?
BABYSHARK nägi ATL hinda summas 0.000837027518705513 USD.
Milline on BABYSHARK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYSHARK kauplemismaht on $ 54.20K USD.
Kas BABYSHARK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYSHARK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYSHARK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:34 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BABYSHARK/USD kalkulaator

Summa

BABYSHARK
BABYSHARK
USD
USD

1 BABYSHARK = 0.0011208 USD

Kauplemine: BABYSHARK

BABYSHARKUSDT
$0.0011208
$0.0011208$0.0011208
-1.71%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu