Baby BitCoin logo

Baby BitCoin hind(BABYBTC)

1 BABYBTC/USD reaalajas hind:

$0.000333
$0.000333$0.000333
-1.45%1D
USD
Baby BitCoin (BABYBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:54:42 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003
24 h madal
$ 0.0003679
$ 0.0003679$ 0.0003679
24 h kõrge

$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003

$ 0.0003679
$ 0.0003679$ 0.0003679

$ 0.01001110548545098
$ 0.01001110548545098$ 0.01001110548545098

$ 0.000159606426516498
$ 0.000159606426516498$ 0.000159606426516498

+0.87%

-1.45%

-8.07%

-8.07%

Baby BitCoin (BABYBTC) reaalajas hind on $ 0.000333. Viimase 24 tunni jooksul BABYBTC kaubeldud madalaim $ 0.0003 ja kõrgeim $ 0.0003679 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01001110548545098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000159606426516498.

Lüliajalise tootluse osas on BABYBTC muutunud +0.87% viimase tunni jooksul, -1.45% 24 tunni vältel -8.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby BitCoin (BABYBTC) – turuteave

No.2548

$ 333.00K
$ 333.00K$ 333.00K

$ 670.02
$ 670.02$ 670.02

$ 333.00K
$ 333.00K$ 333.00K

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,595.94
999,989,595.94 999,989,595.94

99.99%

SOL

Baby BitCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 333.00K $ 670.02 24 tunnise kauplemismahuga. BABYBTC ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999989595.94. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 333.00K.

Baby BitCoin (BABYBTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Baby BitCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000049-1.45%
30 päeva$ +0.0001449+77.03%
60 päeva$ +0.0001402+72.71%
90 päeva$ +0.0001711+105.68%
Baby BitCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BABYBTC muutuse $ -0.0000049 (-1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Baby BitCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001449 (+77.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Baby BitCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYBTC $ +0.0001402 (+72.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Baby BitCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001711 (+105.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Baby BitCoin (BABYBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Baby BitCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Baby BitCoin (BABYBTC)

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baby BitCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BABYBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Baby BitCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baby BitCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Baby BitCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby BitCoin (BABYBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby BitCoin (BABYBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby BitCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby BitCoin hinna ennustust kohe!

Baby BitCoin (BABYBTC) tokenoomika

Baby BitCoin (BABYBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Baby BitCoin (BABYBTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Baby BitCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baby BitCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BABYBTC kohalike valuutade suhtes

1 Baby BitCoin(BABYBTC)/VND
8.762895
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/AUD
A$0.00050616
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/GBP
0.00024309
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/EUR
0.00028305
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/USD
$0.000333
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/MYR
RM0.00140193
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/TRY
0.01358307
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/JPY
¥0.048951
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/ARS
ARS$0.43190433
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/RUB
0.02654343
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/INR
0.02914083
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/IDR
Rp5.37096699
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/KRW
0.46249704
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/PHP
0.01883115
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/EGP
￡E.0.01607058
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/BRL
R$0.0017982
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/CAD
C$0.00045954
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/BDT
0.04043952
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/NGN
0.51073542
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/UAH
0.01372293
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/VES
Bs0.044955
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/CLP
$0.321012
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/PKR
Rs0.09433224
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/KZT
0.18028953
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/THB
฿0.0107559
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/TWD
NT$0.00999999
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/AED
د.إ0.00122211
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/CHF
Fr0.0002664
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/HKD
HK$0.00260406
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/AMD
֏0.12729258
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/MAD
.د.م0.00299367
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/MXN
$0.00628371
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/PLN
0.00121212
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/RON
лв0.00143856
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/SEK
kr0.00318015
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/BGN
лв0.00055611
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/HUF
Ft0.1124208
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/CZK
0.0069597
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/KWD
د.ك0.000101565
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/ILS
0.00112221
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/NOK
kr0.00339327
1 Baby BitCoin(BABYBTC)/NZD
$0.00055944

Baby BitCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Baby BitCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Baby BitCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby BitCoin kohta

Kui palju on Baby BitCoin (BABYBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYBTC hind USD on 0.000333 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYBTC/USD hind?
Praegune hind BABYBTC/USD on $ 0.000333. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby BitCoin turukapitalisatsioon?
BABYBTC turukapitalisatsioon on $ 333.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYBTC ringlev varu?
BABYBTC ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYBTC (ATH) hind?
BABYBTC saavutab ATH hinna summas 0.01001110548545098 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYBTC madalaim (ATL) hind?
BABYBTC nägi ATL hinda summas 0.000159606426516498 USD.
Milline on BABYBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYBTC kauplemismaht on $ 670.02 USD.
Kas BABYBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:54:42 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

