Baby BitCoin (BABYBTC) reaalajas hind on $ 0.000333. Viimase 24 tunni jooksul BABYBTC kaubeldud madalaim $ 0.0003 ja kõrgeim $ 0.0003679 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01001110548545098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000159606426516498.
Lüliajalise tootluse osas on BABYBTC muutunud +0.87% viimase tunni jooksul, -1.45% 24 tunni vältel -8.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Baby BitCoin (BABYBTC) – turuteave
No.2548
$ 333.00K
$ 670.02
$ 333.00K
999.99M
1,000,000,000
999,989,595.94
99.99%
SOL
Baby BitCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 333.00K$ 670.02 24 tunnise kauplemismahuga. BABYBTC ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999989595.94. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 333.00K.
Baby BitCoin (BABYBTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Baby BitCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000049
-1.45%
30 päeva
$ +0.0001449
+77.03%
60 päeva
$ +0.0001402
+72.71%
90 päeva
$ +0.0001711
+105.68%
Baby BitCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris BABYBTC muutuse $ -0.0000049 (-1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Baby BitCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001449 (+77.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Baby BitCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYBTC $ +0.0001402 (+72.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Baby BitCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001711 (+105.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Baby BitCoin (BABYBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.
Baby BitCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baby BitCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BABYBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Baby BitCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baby BitCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Baby BitCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Baby BitCoin (BABYBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby BitCoin (BABYBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby BitCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Baby BitCoin (BABYBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Baby BitCoin (BABYBTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Baby BitCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baby BitCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.