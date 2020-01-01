Azuro (AZUR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Azuro (AZUR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Azuro (AZUR) teave Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. Ametlik veebisait: https://azuro.org/ Valge raamat: https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A Ostke AZUR kohe!

Azuro (AZUR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Azuro (AZUR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 200.74M $ 200.74M $ 200.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.23903 $ 0.23903 $ 0.23903 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 Praegune hind: $ 0.005511 $ 0.005511 $ 0.005511 Lisateave Azuro (AZUR) hinna kohta

Azuro (AZUR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Azuro (AZUR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AZUR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AZUR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AZUR tokeni tokenoomikat, avastage AZUR tokeni reaalajas hinda!

Azuro (AZUR) hinna ajalugu AZUR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AZUR hinna ajalugu kohe!

AZUR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AZUR võiks suunduda? Meie AZUR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AZUR tokeni hinna ennustust kohe!

