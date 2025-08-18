Rohkem infot AZUR

Azuro logo

Azuro hind(AZUR)

1 AZUR/USD reaalajas hind:

$0.006002
-0.01%1D
USD
Azuro (AZUR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:11 (UTC+8)

Azuro (AZUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005587
24 h madal
$ 0.006003
24 h kõrge

$ 0.005587
$ 0.006003
$ 0.23963218999016953
$ 0.005048918762802123
0.00%

-0.01%

+8.94%

+8.94%

Azuro (AZUR) reaalajas hind on $ 0.006002. Viimase 24 tunni jooksul AZUR kaubeldud madalaim $ 0.005587 ja kõrgeim $ 0.006003 näitab aktiivset turu volatiivsust. AZURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23963218999016953 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005048918762802123.

Lüliajalise tootluse osas on AZUR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +8.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Azuro (AZUR) – turuteave

No.2074

$ 1.20M
$ 25.89K
$ 6.00M
200.74M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.07%

ETH

Azuro praegune turukapitalisatsioon on $ 1.20M $ 25.89K 24 tunnise kauplemismahuga. AZUR ringlev varu on 200.74M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.00M.

Azuro (AZUR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Azuro tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000006-0.01%
30 päeva$ -0.000073-1.21%
60 päeva$ -0.000852-12.44%
90 päeva$ -0.003236-35.03%
Azuro Hinnamuutus täna

Täna registreeris AZUR muutuse $ -0.0000006 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Azuro 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000073 (-1.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Azuro 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AZUR $ -0.000852 (-12.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Azuro 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003236 (-35.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Azuro (AZUR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Azuro hinnaajaloo lehte.

Mis on Azuro (AZUR)

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

Azuro on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Azuro investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AZUR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Azuro kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Azuro ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Azuro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Azuro (AZUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Azuro (AZUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Azuro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Azuro hinna ennustust kohe!

Azuro (AZUR) tokenoomika

Azuro (AZUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AZUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Azuro (AZUR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Azuro osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Azuro osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AZUR kohalike valuutade suhtes

1 Azuro(AZUR)/VND
157.94263
1 Azuro(AZUR)/AUD
A$0.00912304
1 Azuro(AZUR)/GBP
0.00438146
1 Azuro(AZUR)/EUR
0.0051017
1 Azuro(AZUR)/USD
$0.006002
1 Azuro(AZUR)/MYR
RM0.02526842
1 Azuro(AZUR)/TRY
0.24482158
1 Azuro(AZUR)/JPY
¥0.882294
1 Azuro(AZUR)/ARS
ARS$7.78465402
1 Azuro(AZUR)/RUB
0.47877954
1 Azuro(AZUR)/INR
0.52523502
1 Azuro(AZUR)/IDR
Rp96.80643806
1 Azuro(AZUR)/KRW
8.33605776
1 Azuro(AZUR)/PHP
0.3394131
1 Azuro(AZUR)/EGP
￡E.0.28983658
1 Azuro(AZUR)/BRL
R$0.0324108
1 Azuro(AZUR)/CAD
C$0.00828276
1 Azuro(AZUR)/BDT
0.72888288
1 Azuro(AZUR)/NGN
9.20550748
1 Azuro(AZUR)/UAH
0.24734242
1 Azuro(AZUR)/VES
Bs0.81027
1 Azuro(AZUR)/CLP
$5.785928
1 Azuro(AZUR)/PKR
Rs1.70024656
1 Azuro(AZUR)/KZT
3.24954282
1 Azuro(AZUR)/THB
฿0.19452482
1 Azuro(AZUR)/TWD
NT$0.18024006
1 Azuro(AZUR)/AED
د.إ0.02202734
1 Azuro(AZUR)/CHF
Fr0.0048016
1 Azuro(AZUR)/HKD
HK$0.04693564
1 Azuro(AZUR)/AMD
֏2.29432452
1 Azuro(AZUR)/MAD
.د.م0.05395798
1 Azuro(AZUR)/MXN
$0.11241746
1 Azuro(AZUR)/PLN
0.02184728
1 Azuro(AZUR)/RON
лв0.02592864
1 Azuro(AZUR)/SEK
kr0.05725908
1 Azuro(AZUR)/BGN
лв0.01002334
1 Azuro(AZUR)/HUF
Ft2.0283759
1 Azuro(AZUR)/CZK
0.12568188
1 Azuro(AZUR)/KWD
د.ك0.00183061
1 Azuro(AZUR)/ILS
0.02022674
1 Azuro(AZUR)/NOK
kr0.06104034
1 Azuro(AZUR)/NZD
$0.01008336

Azuro ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Azuro võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Azuro ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Azuro kohta

Kui palju on Azuro (AZUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas AZUR hind USD on 0.006002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AZUR/USD hind?
Praegune hind AZUR/USD on $ 0.006002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Azuro turukapitalisatsioon?
AZUR turukapitalisatsioon on $ 1.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AZUR ringlev varu?
AZUR ringlev varu on 200.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AZUR (ATH) hind?
AZUR saavutab ATH hinna summas 0.23963218999016953 USD.
Mis oli kõigi aegade AZUR madalaim (ATL) hind?
AZUR nägi ATL hinda summas 0.005048918762802123 USD.
Milline on AZUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AZUR kauplemismaht on $ 25.89K USD.
Kas AZUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
AZUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AZUR hinna ennustust.
Azuro (AZUR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AZUR/USD kalkulaator

Summa

AZUR
AZUR
USD
USD

1 AZUR = 0.006002 USD

Kauplemine: AZUR

AZURUSDT
$0.006002
-0.01%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu