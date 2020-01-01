Azit (AZIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Azit (AZIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Azit (AZIT) teave Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Ametlik veebisait: https://www.azit.partners Valge raamat: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf Plokiahela Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer Ostke AZIT kohe!

Azit (AZIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Azit (AZIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 350.40M $ 350.40M $ 350.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 Praegune hind: $ 0.01259 $ 0.01259 $ 0.01259 Lisateave Azit (AZIT) hinna kohta

Azit (AZIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Azit (AZIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AZIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AZIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AZIT tokeni tokenoomikat, avastage AZIT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AZIT Kas olete huvitatud Azit (AZIT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AZIT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AZIT MEXC-ist osta!

Azit (AZIT) hinna ajalugu AZIT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AZIT hinna ajalugu kohe!

AZIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AZIT võiks suunduda? Meie AZIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AZIT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!