Axiome (AXM) teave Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Ametlik veebisait: https://axiome.pro/en Valge raamat: https://en.axiomeinfo.org/ Plokiahela Explorer: https://axiomechain.org/ Ostke AXM kohe!

Axiome (AXM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Axiome (AXM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 115.34M $ 115.34M $ 115.34M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.03M $ 18.03M $ 18.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01433629069593638 $ 0.01433629069593638 $ 0.01433629069593638 Praegune hind: $ 0.01803 $ 0.01803 $ 0.01803 Lisateave Axiome (AXM) hinna kohta

Axiome (AXM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Axiome (AXM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AXM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AXM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AXM tokeni tokenoomikat, avastage AXM tokeni reaalajas hinda!

