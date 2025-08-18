Axiome (AXM) reaalajas hind on $ 0.01894. Viimase 24 tunni jooksul AXM kaubeldud madalaim $ 0.01865 ja kõrgeim $ 0.01902 näitab aktiivset turu volatiivsust. AXMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5176546289334678 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01433629069593638.
Lüliajalise tootluse osas on AXM muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, +0.63% 24 tunni vältel -0.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Axiome (AXM) – turuteave
No.4512
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 69.22K
$ 69.22K$ 69.22K
$ 18.94M
$ 18.94M$ 18.94M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
115,338,411
115,338,411 115,338,411
0.00%
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
AXM
Axiome praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 69.22K 24 tunnise kauplemismahuga. AXM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 115338411. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.94M.
Axiome (AXM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Axiome tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001186
+0.63%
30 päeva
$ -0.00291
-13.32%
60 päeva
$ -0.00788
-29.39%
90 päeva
$ -0.01166
-38.11%
Axiome Hinnamuutus täna
Täna registreeris AXM muutuse $ +0.0001186 (+0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Axiome 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00291 (-13.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Axiome 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AXM $ -0.00788 (-29.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Axiome 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01166 (-38.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Axiome (AXM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.
Axiome on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Axiome investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AXM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Axiome kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Axiome ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Axiome hinna ennustus (USD)
Kui palju on Axiome (AXM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Axiome (AXM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Axiome nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Axiome (AXM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AXM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Axiome (AXM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Axiome osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Axiome osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.