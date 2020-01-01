ChainAware (AWARE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ChainAware (AWARE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ChainAware (AWARE) teave ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Ametlik veebisait: https://ChainAware.ai Valge raamat: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a Ostke AWARE kohe!

ChainAware (AWARE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ChainAware (AWARE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 213.62K $ 213.62K $ 213.62K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 580.10K $ 580.10K $ 580.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 501 $ 501 $ 501 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 Praegune hind: $ 0.005801 $ 0.005801 $ 0.005801 Lisateave ChainAware (AWARE) hinna kohta

ChainAware (AWARE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ChainAware (AWARE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AWARE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AWARE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AWARE tokeni tokenoomikat, avastage AWARE tokeni reaalajas hinda!

ChainAware (AWARE) hinna ajalugu AWARE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AWARE hinna ajalugu kohe!

AWARE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AWARE võiks suunduda? Meie AWARE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AWARE tokeni hinna ennustust kohe!

