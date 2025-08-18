ChainAware (AWARE) reaalajas hind on $ 0.006433. Viimase 24 tunni jooksul AWARE kaubeldud madalaim $ 0.0048 ja kõrgeim $ 0.006623 näitab aktiivset turu volatiivsust. AWAREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08194072435007951 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004813035134698013.
Lüliajalise tootluse osas on AWARE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ChainAware (AWARE) – turuteave
No.2621
$ 236.90K
$ 760.26
$ 643.30K
36.83M
100,000,000
100,000,000
36.82%
BSC
ChainAware praegune turukapitalisatsioon on $ 236.90K$ 760.26 24 tunnise kauplemismahuga. AWARE ringlev varu on 36.83M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 643.30K.
ChainAware (AWARE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ChainAware tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000928
-12.61%
60 päeva
$ -0.001351
-17.36%
90 päeva
$ -0.000327
-4.84%
ChainAware Hinnamuutus täna
Täna registreeris AWARE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ChainAware 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000928 (-12.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ChainAware 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AWARE $ -0.001351 (-17.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ChainAware 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000327 (-4.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ChainAware (AWARE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.
ChainAware on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AWARE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ChainAware kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChainAware ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ChainAware hinna ennustus (USD)
Kui palju on ChainAware (AWARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainAware (AWARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainAware nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ChainAware (AWARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AWARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ChainAware (AWARE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ChainAware osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChainAware osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.