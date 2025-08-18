Rohkem infot AWARE

ChainAware logo

ChainAware hind(AWARE)

1 AWARE/USD reaalajas hind:

$0.006433
0.00%1D
USD
ChainAware (AWARE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:19 (UTC+8)

ChainAware (AWARE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0048
24 h madal
$ 0.006623
24 h kõrge

$ 0.0048
$ 0.006623
$ 0.08194072435007951
$ 0.004813035134698013
0.00%

0.00%

-1.61%

-1.61%

ChainAware (AWARE) reaalajas hind on $ 0.006433. Viimase 24 tunni jooksul AWARE kaubeldud madalaim $ 0.0048 ja kõrgeim $ 0.006623 näitab aktiivset turu volatiivsust. AWAREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08194072435007951 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004813035134698013.

Lüliajalise tootluse osas on AWARE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChainAware (AWARE) – turuteave

No.2621

$ 236.90K
$ 760.26
$ 643.30K
36.83M
100,000,000
100,000,000
36.82%

BSC

ChainAware praegune turukapitalisatsioon on $ 236.90K $ 760.26 24 tunnise kauplemismahuga. AWARE ringlev varu on 36.83M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 643.30K.

ChainAware (AWARE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ChainAware tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000928-12.61%
60 päeva$ -0.001351-17.36%
90 päeva$ -0.000327-4.84%
ChainAware Hinnamuutus täna

Täna registreeris AWARE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ChainAware 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000928 (-12.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ChainAware 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AWARE $ -0.001351 (-17.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ChainAware 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000327 (-4.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ChainAware (AWARE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ChainAware hinnaajaloo lehte.

Mis on ChainAware (AWARE)

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

ChainAware on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChainAware investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AWARE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ChainAware kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChainAware ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ChainAware hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChainAware (AWARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainAware (AWARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainAware nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChainAware hinna ennustust kohe!

ChainAware (AWARE) tokenoomika

ChainAware (AWARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AWARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ChainAware (AWARE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ChainAware osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChainAware osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AWARE kohalike valuutade suhtes

1 ChainAware(AWARE)/VND
169.284395
1 ChainAware(AWARE)/AUD
A$0.00984249
1 ChainAware(AWARE)/GBP
0.00469609
1 ChainAware(AWARE)/EUR
0.00546805
1 ChainAware(AWARE)/USD
$0.006433
1 ChainAware(AWARE)/MYR
RM0.02708293
1 ChainAware(AWARE)/TRY
0.26278805
1 ChainAware(AWARE)/JPY
¥0.945651
1 ChainAware(AWARE)/ARS
ARS$8.33285789
1 ChainAware(AWARE)/RUB
0.51232412
1 ChainAware(AWARE)/INR
0.56295183
1 ChainAware(AWARE)/IDR
Rp103.75804999
1 ChainAware(AWARE)/KRW
8.93466504
1 ChainAware(AWARE)/PHP
0.36378615
1 ChainAware(AWARE)/EGP
￡E.0.31013493
1 ChainAware(AWARE)/BRL
R$0.0347382
1 ChainAware(AWARE)/CAD
C$0.00887754
1 ChainAware(AWARE)/BDT
0.78122352
1 ChainAware(AWARE)/NGN
9.86654942
1 ChainAware(AWARE)/UAH
0.26510393
1 ChainAware(AWARE)/VES
Bs0.868455
1 ChainAware(AWARE)/CLP
$6.201412
1 ChainAware(AWARE)/PKR
Rs1.82234024
1 ChainAware(AWARE)/KZT
3.48289053
1 ChainAware(AWARE)/THB
฿0.20817188
1 ChainAware(AWARE)/TWD
NT$0.19318299
1 ChainAware(AWARE)/AED
د.إ0.02360911
1 ChainAware(AWARE)/CHF
Fr0.0051464
1 ChainAware(AWARE)/HKD
HK$0.05030606
1 ChainAware(AWARE)/AMD
֏2.45907858
1 ChainAware(AWARE)/MAD
.د.م0.05783267
1 ChainAware(AWARE)/MXN
$0.12049009
1 ChainAware(AWARE)/PLN
0.02335179
1 ChainAware(AWARE)/RON
лв0.02779056
1 ChainAware(AWARE)/SEK
kr0.06137082
1 ChainAware(AWARE)/BGN
лв0.01074311
1 ChainAware(AWARE)/HUF
Ft2.17036554
1 ChainAware(AWARE)/CZK
0.13451403
1 ChainAware(AWARE)/KWD
د.ك0.001962065
1 ChainAware(AWARE)/ILS
0.02167921
1 ChainAware(AWARE)/NOK
kr0.06535928
1 ChainAware(AWARE)/NZD
$0.01080744

ChainAware ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ChainAware võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ChainAware ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainAware kohta

Kui palju on ChainAware (AWARE) tänapäeval väärt?
Reaalajas AWARE hind USD on 0.006433 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AWARE/USD hind?
Praegune hind AWARE/USD on $ 0.006433. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChainAware turukapitalisatsioon?
AWARE turukapitalisatsioon on $ 236.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AWARE ringlev varu?
AWARE ringlev varu on 36.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AWARE (ATH) hind?
AWARE saavutab ATH hinna summas 0.08194072435007951 USD.
Mis oli kõigi aegade AWARE madalaim (ATL) hind?
AWARE nägi ATL hinda summas 0.004813035134698013 USD.
Milline on AWARE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AWARE kauplemismaht on $ 760.26 USD.
Kas AWARE sel aastal kõrgemale ka suundub?
AWARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AWARE hinna ennustust.
ChainAware (AWARE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.

