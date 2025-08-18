Mis on ChainAware (AWARE)

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

ChainAware hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChainAware (AWARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainAware (AWARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainAware nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChainAware hinna ennustust kohe!

ChainAware (AWARE) tokenoomika

ChainAware (AWARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AWARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ChainAware ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ChainAware võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainAware kohta Kui palju on ChainAware (AWARE) tänapäeval väärt? Reaalajas AWARE hind USD on 0.006433 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AWARE/USD hind? $ 0.006433 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AWARE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ChainAware turukapitalisatsioon? AWARE turukapitalisatsioon on $ 236.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AWARE ringlev varu? AWARE ringlev varu on 36.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AWARE (ATH) hind? AWARE saavutab ATH hinna summas 0.08194072435007951 USD . Mis oli kõigi aegade AWARE madalaim (ATL) hind? AWARE nägi ATL hinda summas 0.004813035134698013 USD . Milline on AWARE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AWARE kauplemismaht on $ 760.26 USD . Kas AWARE sel aastal kõrgemale ka suundub? AWARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AWARE hinna ennustust

