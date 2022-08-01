Aventus (AVT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aventus (AVT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aventus (AVT) teave The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Ametlik veebisait: https://www.aventus.io/ Valge raamat: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f Ostke AVT kohe!

Aventus (AVT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aventus (AVT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.39M $ 17.39M $ 17.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Praegune hind: $ 1.739 $ 1.739 $ 1.739 Lisateave Aventus (AVT) hinna kohta

Aventus (AVT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aventus (AVT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVT tokeni tokenoomikat, avastage AVT tokeni reaalajas hinda!

