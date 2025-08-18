Rohkem infot AVT

Aventus (AVT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:12 (UTC+8)

Aventus (AVT) hinna teave (USD)

Aventus praegune turukapitalisatsioon on $ 9.90M $ 24.77K 24 tunnise kauplemismahuga. AVT ringlev varu on 6.00M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.50M.

Aventus (AVT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aventus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.11797+7.70%
30 päeva$ -0.179-9.79%
60 päeva$ +0.257+18.44%
90 päeva$ -0.063-3.68%
Aventus Hinnamuutus täna

Täna registreeris AVT muutuse $ +0.11797 (+7.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aventus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.179 (-9.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aventus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVT $ +0.257 (+18.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aventus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.063 (-3.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aventus (AVT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aventus hinnaajaloo lehte.

Mis on Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aventus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AVT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aventus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aventus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aventus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aventus (AVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aventus (AVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aventus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aventus hinna ennustust kohe!

Aventus (AVT) tokenoomika

Aventus (AVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aventus (AVT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aventus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aventus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AVT kohalike valuutade suhtes

1 Aventus(AVT)/VND
43,419.75
1 Aventus(AVT)/AUD
A$2.5245
1 Aventus(AVT)/GBP
1.2045
1 Aventus(AVT)/EUR
1.4025
1 Aventus(AVT)/USD
$1.65
1 Aventus(AVT)/MYR
RM6.9465
1 Aventus(AVT)/TRY
67.4025
1 Aventus(AVT)/JPY
¥242.55
1 Aventus(AVT)/ARS
ARS$2,137.2945
1 Aventus(AVT)/RUB
131.406
1 Aventus(AVT)/INR
144.3915
1 Aventus(AVT)/IDR
Rp26,612.8995
1 Aventus(AVT)/KRW
2,291.652
1 Aventus(AVT)/PHP
93.3075
1 Aventus(AVT)/EGP
￡E.79.5465
1 Aventus(AVT)/BRL
R$8.91
1 Aventus(AVT)/CAD
C$2.277
1 Aventus(AVT)/BDT
200.376
1 Aventus(AVT)/NGN
2,530.671
1 Aventus(AVT)/UAH
67.9965
1 Aventus(AVT)/VES
Bs222.75
1 Aventus(AVT)/CLP
$1,590.6
1 Aventus(AVT)/PKR
Rs467.412
1 Aventus(AVT)/KZT
893.3265
1 Aventus(AVT)/THB
฿53.394
1 Aventus(AVT)/TWD
NT$49.5495
1 Aventus(AVT)/AED
د.إ6.0555
1 Aventus(AVT)/CHF
Fr1.32
1 Aventus(AVT)/HKD
HK$12.903
1 Aventus(AVT)/AMD
֏630.729
1 Aventus(AVT)/MAD
.د.م14.8335
1 Aventus(AVT)/MXN
$30.9045
1 Aventus(AVT)/PLN
5.9895
1 Aventus(AVT)/RON
лв7.128
1 Aventus(AVT)/SEK
kr15.741
1 Aventus(AVT)/BGN
лв2.7555
1 Aventus(AVT)/HUF
Ft556.677
1 Aventus(AVT)/CZK
34.5015
1 Aventus(AVT)/KWD
د.ك0.50325
1 Aventus(AVT)/ILS
5.5605
1 Aventus(AVT)/NOK
kr16.764
1 Aventus(AVT)/NZD
$2.772

Aventus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aventus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aventus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aventus kohta

Kui palju on Aventus (AVT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVT hind USD on 1.65 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVT/USD hind?
Praegune hind AVT/USD on $ 1.65. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aventus turukapitalisatsioon?
AVT turukapitalisatsioon on $ 9.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVT ringlev varu?
AVT ringlev varu on 6.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVT (ATH) hind?
AVT saavutab ATH hinna summas 11.093199729919434 USD.
Mis oli kõigi aegade AVT madalaim (ATL) hind?
AVT nägi ATL hinda summas 0.0291590858799 USD.
Milline on AVT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVT kauplemismaht on $ 24.77K USD.
Kas AVT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:12 (UTC+8)

Aventus (AVT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

