Aventus (AVT) reaalajas hind on $ 1.65. Viimase 24 tunni jooksul AVT kaubeldud madalaim $ 1.528 ja kõrgeim $ 1.998 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.093199729919434 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0291590858799.
Lüliajalise tootluse osas on AVT muutunud +3.12% viimase tunni jooksul, +7.70% 24 tunni vältel -5.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aventus praegune turukapitalisatsioon on $ 9.90M$ 24.77K 24 tunnise kauplemismahuga. AVT ringlev varu on 6.00M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.50M.
Aventus (AVT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aventus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.11797
+7.70%
30 päeva
$ -0.179
-9.79%
60 päeva
$ +0.257
+18.44%
90 päeva
$ -0.063
-3.68%
Aventus Hinnamuutus täna
Täna registreeris AVT muutuse $ +0.11797 (+7.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aventus 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.179 (-9.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aventus 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVT $ +0.257 (+18.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aventus 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.063 (-3.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality.
The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications.
AVT is the token that powers the Aventus Network.
Aventus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aventus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AVT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Aventus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aventus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Aventus hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aventus (AVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aventus (AVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aventus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aventus (AVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas Aventus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aventus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.