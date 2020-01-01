Aventis AI (AVENTISAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aventis AI (AVENTISAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aventis AI (AVENTISAI) teave Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Ametlik veebisait: https://www.aventisai.io/ Valge raamat: https://aventis.gitbook.io/wp Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 Ostke AVENTISAI kohe!

Aventis AI (AVENTISAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aventis AI (AVENTISAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004626043306547307 $ 0.004626043306547307 $ 0.004626043306547307 Praegune hind: $ 0.005187 $ 0.005187 $ 0.005187 Lisateave Aventis AI (AVENTISAI) hinna kohta

Aventis AI (AVENTISAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aventis AI (AVENTISAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVENTISAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVENTISAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVENTISAI tokeni tokenoomikat, avastage AVENTISAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AVENTISAI Kas olete huvitatud Aventis AI (AVENTISAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AVENTISAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AVENTISAI MEXC-ist osta!

Aventis AI (AVENTISAI) hinna ajalugu AVENTISAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AVENTISAI hinna ajalugu kohe!

AVENTISAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVENTISAI võiks suunduda? Meie AVENTISAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVENTISAI tokeni hinna ennustust kohe!

