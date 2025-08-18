Rohkem infot AVENTISAI

Aventis AI logo

Aventis AI hind(AVENTISAI)

1 AVENTISAI/USD reaalajas hind:

Aventis AI (AVENTISAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:06:38 (UTC+8)

Aventis AI (AVENTISAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Aventis AI (AVENTISAI) reaalajas hind on $ 0.010423. Viimase 24 tunni jooksul AVENTISAI kaubeldud madalaim $ 0.006 ja kõrgeim $ 0.0236 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVENTISAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.47388225139902757 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004626043306547307.

Lüliajalise tootluse osas on AVENTISAI muutunud +16.67% viimase tunni jooksul, +16.67% 24 tunni vältel +82.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aventis AI (AVENTISAI) – turuteave

No.4354

0.00%

BSC

Aventis AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 41.53K 24 tunnise kauplemismahuga. AVENTISAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.42M.

Aventis AI (AVENTISAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aventis AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00148926+16.67%
30 päeva$ +0.007333+237.31%
60 päeva$ +0.004573+78.17%
90 päeva$ -0.117667-91.87%
Aventis AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris AVENTISAI muutuse $ +0.00148926 (+16.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aventis AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007333 (+237.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aventis AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVENTISAI $ +0.004573 (+78.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aventis AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.117667 (-91.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aventis AI (AVENTISAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aventis AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Aventis AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aventis AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AVENTISAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aventis AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aventis AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aventis AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aventis AI (AVENTISAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aventis AI (AVENTISAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aventis AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aventis AI hinna ennustust kohe!

Aventis AI (AVENTISAI) tokenoomika

Aventis AI (AVENTISAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVENTISAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aventis AI (AVENTISAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aventis AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aventis AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AVENTISAI kohalike valuutade suhtes

1 Aventis AI(AVENTISAI)/VND
274.281245
1 Aventis AI(AVENTISAI)/AUD
A$0.01584296
1 Aventis AI(AVENTISAI)/GBP
0.00760879
1 Aventis AI(AVENTISAI)/EUR
0.00885955
1 Aventis AI(AVENTISAI)/USD
$0.010423
1 Aventis AI(AVENTISAI)/MYR
RM0.04388083
1 Aventis AI(AVENTISAI)/TRY
0.42515417
1 Aventis AI(AVENTISAI)/JPY
¥1.532181
1 Aventis AI(AVENTISAI)/ARS
ARS$13.51873523
1 Aventis AI(AVENTISAI)/RUB
0.83081733
1 Aventis AI(AVENTISAI)/INR
0.91211673
1 Aventis AI(AVENTISAI)/IDR
Rp168.11287969
1 Aventis AI(AVENTISAI)/KRW
14.47629624
1 Aventis AI(AVENTISAI)/PHP
0.58942065
1 Aventis AI(AVENTISAI)/EGP
￡E.0.50301398
1 Aventis AI(AVENTISAI)/BRL
R$0.0562842
1 Aventis AI(AVENTISAI)/CAD
C$0.01438374
1 Aventis AI(AVENTISAI)/BDT
1.26576912
1 Aventis AI(AVENTISAI)/NGN
15.98617202
1 Aventis AI(AVENTISAI)/UAH
0.42953183
1 Aventis AI(AVENTISAI)/VES
Bs1.407105
1 Aventis AI(AVENTISAI)/CLP
$10.047772
1 Aventis AI(AVENTISAI)/PKR
Rs2.95262744
1 Aventis AI(AVENTISAI)/KZT
5.64311643
1 Aventis AI(AVENTISAI)/THB
฿0.33760097
1 Aventis AI(AVENTISAI)/TWD
NT$0.31300269
1 Aventis AI(AVENTISAI)/AED
د.إ0.03825241
1 Aventis AI(AVENTISAI)/CHF
Fr0.0083384
1 Aventis AI(AVENTISAI)/HKD
HK$0.08150786
1 Aventis AI(AVENTISAI)/AMD
֏3.98429598
1 Aventis AI(AVENTISAI)/MAD
.د.م0.09370277
1 Aventis AI(AVENTISAI)/MXN
$0.19668201
1 Aventis AI(AVENTISAI)/PLN
0.03793972
1 Aventis AI(AVENTISAI)/RON
лв0.04502736
1 Aventis AI(AVENTISAI)/SEK
kr0.09953965
1 Aventis AI(AVENTISAI)/BGN
лв0.01740641
1 Aventis AI(AVENTISAI)/HUF
Ft3.5188048
1 Aventis AI(AVENTISAI)/CZK
0.2178407
1 Aventis AI(AVENTISAI)/KWD
د.ك0.003179015
1 Aventis AI(AVENTISAI)/ILS
0.03512551
1 Aventis AI(AVENTISAI)/NOK
kr0.10621037
1 Aventis AI(AVENTISAI)/NZD
$0.01751064

Aventis AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aventis AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aventis AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aventis AI kohta

Kui palju on Aventis AI (AVENTISAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVENTISAI hind USD on 0.010423 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVENTISAI/USD hind?
Praegune hind AVENTISAI/USD on $ 0.010423. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aventis AI turukapitalisatsioon?
AVENTISAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVENTISAI ringlev varu?
AVENTISAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVENTISAI (ATH) hind?
AVENTISAI saavutab ATH hinna summas 0.47388225139902757 USD.
Mis oli kõigi aegade AVENTISAI madalaim (ATL) hind?
AVENTISAI nägi ATL hinda summas 0.004626043306547307 USD.
Milline on AVENTISAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVENTISAI kauplemismaht on $ 41.53K USD.
Kas AVENTISAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVENTISAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVENTISAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:06:38 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

