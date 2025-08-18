Aventis AI (AVENTISAI) reaalajas hind on $ 0.010423. Viimase 24 tunni jooksul AVENTISAI kaubeldud madalaim $ 0.006 ja kõrgeim $ 0.0236 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVENTISAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.47388225139902757 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004626043306547307.
Lüliajalise tootluse osas on AVENTISAI muutunud +16.67% viimase tunni jooksul, +16.67% 24 tunni vältel +82.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aventis AI (AVENTISAI) – turuteave
No.4354
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 41.53K
$ 41.53K$ 41.53K
$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
Aventis AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 41.53K 24 tunnise kauplemismahuga. AVENTISAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.42M.
Aventis AI (AVENTISAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aventis AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00148926
+16.67%
30 päeva
$ +0.007333
+237.31%
60 päeva
$ +0.004573
+78.17%
90 päeva
$ -0.117667
-91.87%
Aventis AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris AVENTISAI muutuse $ +0.00148926 (+16.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aventis AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007333 (+237.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aventis AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVENTISAI $ +0.004573 (+78.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aventis AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.117667 (-91.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aventis AI (AVENTISAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.
Aventis AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aventis AI (AVENTISAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aventis AI (AVENTISAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aventis AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aventis AI (AVENTISAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVENTISAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Aventis AI (AVENTISAI) ostujuhend
