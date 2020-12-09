Avalanche (AVAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Avalanche (AVAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Avalanche (AVAX) teave Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche. Ametlik veebisait: https://avax.network/ Valge raamat: https://www.avalabs.org/whitepapers Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/ Ostke AVAX kohe!

Avalanche (AVAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Avalanche (AVAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.65B $ 9.65B $ 9.65B Koguvaru: $ 457.28M $ 457.28M $ 457.28M Ringlev varu: $ 422.28M $ 422.28M $ 422.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.35B $ 16.35B $ 16.35B Kõigi aegade kõrgeim: $ 146.45 $ 146.45 $ 146.45 Kõigi aegade madalaim: $ 2.7888219 $ 2.7888219 $ 2.7888219 Praegune hind: $ 22.85 $ 22.85 $ 22.85 Lisateave Avalanche (AVAX) hinna kohta

Avalanche (AVAX) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas AVAX tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.

720 million AVAX at genesis. Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.

Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time. No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance. Allocation Mechanism Allocation Recipient Total Unlocked Amount (AVAX) % of Initial Supply Vesting/Lockup Details Team 72,000,000 10.00% 4-year vesting Foundation 66,672,000 9.26% 10-year vesting, quarterly unlocks Public Sale A2 59,760,000 8.33% 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet Community & Development Endowment 50,400,000 7.00% 1-year vesting Strategic Partners 36,000,000 5.00% 4-year vesting Private Sale 25,200,000 3.50% Not specified Seed Sale 18,000,000 2.50% Not specified Airdrop 18,000,000 2.50% 4-year vesting Public Sale A1 7,200,000 1.00% 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet Public Sale B 4,824,000 0.67% No lockup Usage and Incentive Mechanism Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.

Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards. Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.

All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time. Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).

AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024). Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards. Locking Mechanism Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.

Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year. Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.

Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks. Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards). Unlocking Time Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.

10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX. Team: 4-year vesting.

4-year vesting. Community & Development Endowment: 1-year vesting.

1-year vesting. Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.

4-year vesting. Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.

1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet. Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.

18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet. Public Sale B: No lockup. Example Unlock Schedule (Foundation) Unlock Date Amount Unlocked (AVAX) Unlock Type Granularity 2028-05-01 1,666,800 Cliff Instant 2028-07-30 1,666,800 Cliff Instant 2028-10-28 1,666,800 Cliff Instant ... ... ... ... 2030-07-20 1,666,800 Cliff Instant Additional Notes No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.

There are no privileged accounts that can alter balances or transactions. Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.

Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion. DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption. Summary Table: AVAX Tokenomics Mechanism Details Issuance 720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance Allocation Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives Usage Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives Locking Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups Unlocking Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.

Avalanche (AVAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Avalanche (AVAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVAX tokeni tokenoomikat, avastage AVAX tokeni reaalajas hinda!

