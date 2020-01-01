Ava AI (AVAAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ava AI (AVAAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ava AI (AVAAI) teave AVAAI is a meme coin. Ametlik veebisait: https://holoworld.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump Ostke AVAAI kohe!

Ava AI (AVAAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ava AI (AVAAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.86M Koguvaru: $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.33758 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011283386189164465 Praegune hind: $ 0.02886

Ava AI (AVAAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ava AI (AVAAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVAAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVAAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVAAI tokeni tokenoomikat, avastage AVAAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AVAAI Kas olete huvitatud Ava AI (AVAAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AVAAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AVAAI MEXC-ist osta!

Ava AI (AVAAI) hinna ajalugu AVAAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AVAAI hinna ajalugu kohe!

AVAAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVAAI võiks suunduda? Meie AVAAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVAAI tokeni hinna ennustust kohe!

