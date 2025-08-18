Rohkem infot AVAAI

Ava AI hind(AVAAI)

1 AVAAI/USD reaalajas hind:

$0.03149
$0.03149$0.03149
+0.09%1D
Ava AI (AVAAI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:06:30 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0299
$ 0.0299$ 0.0299
24 h madal
$ 0.03301
$ 0.03301$ 0.03301
24 h kõrge

$ 0.0299
$ 0.0299$ 0.0299

$ 0.03301
$ 0.03301$ 0.03301

$ 0.33547388338563844
$ 0.33547388338563844$ 0.33547388338563844

$ 0.011283386189164465
$ 0.011283386189164465$ 0.011283386189164465

-0.73%

+0.09%

-26.57%

-26.57%

Ava AI (AVAAI) reaalajas hind on $ 0.03149. Viimase 24 tunni jooksul AVAAI kaubeldud madalaim $ 0.0299 ja kõrgeim $ 0.03301 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVAAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.33547388338563844 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011283386189164465.

Lüliajalise tootluse osas on AVAAI muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -26.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ava AI (AVAAI) – turuteave

No.748

$ 31.49M
$ 31.49M$ 31.49M

$ 106.56K
$ 106.56K$ 106.56K

$ 31.49M
$ 31.49M$ 31.49M

999.99M
999.99M 999.99M

999,995,926.72
999,995,926.72 999,995,926.72

999,994,070
999,994,070 999,994,070

99.99%

Ava AI praegune turukapitalisatsioon on $ 31.49M $ 106.56K 24 tunnise kauplemismahuga. AVAAI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999994070. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.49M.

Ava AI (AVAAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ava AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000283+0.09%
30 päeva$ -0.01134-26.48%
60 päeva$ +0.00421+15.43%
90 päeva$ -0.02308-42.30%
Ava AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris AVAAI muutuse $ +0.0000283 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ava AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01134 (-26.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ava AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVAAI $ +0.00421 (+15.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ava AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02308 (-42.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ava AI (AVAAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ava AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Ava AI (AVAAI)

AVAAI is a meme coin.

Ava AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ava AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Ava AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ava AI (AVAAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ava AI (AVAAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ava AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ava AI hinna ennustust kohe!

Ava AI (AVAAI) tokenoomika

Ava AI (AVAAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVAAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ava AI (AVAAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ava AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ava AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AVAAI kohalike valuutade suhtes

1 Ava AI(AVAAI)/VND
828.65935
1 Ava AI(AVAAI)/AUD
A$0.0478648
1 Ava AI(AVAAI)/GBP
0.0229877
1 Ava AI(AVAAI)/EUR
0.0267665
1 Ava AI(AVAAI)/USD
$0.03149
1 Ava AI(AVAAI)/MYR
RM0.1325729
1 Ava AI(AVAAI)/TRY
1.2844771
1 Ava AI(AVAAI)/JPY
¥4.62903
1 Ava AI(AVAAI)/ARS
ARS$40.8428449
1 Ava AI(AVAAI)/RUB
2.5100679
1 Ava AI(AVAAI)/INR
2.7556899
1 Ava AI(AVAAI)/IDR
Rp507.9031547
1 Ava AI(AVAAI)/KRW
43.7358312
1 Ava AI(AVAAI)/PHP
1.7807595
1 Ava AI(AVAAI)/EGP
￡E.1.5197074
1 Ava AI(AVAAI)/BRL
R$0.170046
1 Ava AI(AVAAI)/CAD
C$0.0434562
1 Ava AI(AVAAI)/BDT
3.8241456
1 Ava AI(AVAAI)/NGN
48.2974726
1 Ava AI(AVAAI)/UAH
1.2977029
1 Ava AI(AVAAI)/VES
Bs4.25115
1 Ava AI(AVAAI)/CLP
$30.35636
1 Ava AI(AVAAI)/PKR
Rs8.9204872
1 Ava AI(AVAAI)/KZT
17.0490009
1 Ava AI(AVAAI)/THB
฿1.0199611
1 Ava AI(AVAAI)/TWD
NT$0.9456447
1 Ava AI(AVAAI)/AED
د.إ0.1155683
1 Ava AI(AVAAI)/CHF
Fr0.025192
1 Ava AI(AVAAI)/HKD
HK$0.2462518
1 Ava AI(AVAAI)/AMD
֏12.0373674
1 Ava AI(AVAAI)/MAD
.د.م0.2830951
1 Ava AI(AVAAI)/MXN
$0.5942163
1 Ava AI(AVAAI)/PLN
0.1146236
1 Ava AI(AVAAI)/RON
лв0.1360368
1 Ava AI(AVAAI)/SEK
kr0.3007295
1 Ava AI(AVAAI)/BGN
лв0.0525883
1 Ava AI(AVAAI)/HUF
Ft10.631024
1 Ava AI(AVAAI)/CZK
0.658141
1 Ava AI(AVAAI)/KWD
د.ك0.00960445
1 Ava AI(AVAAI)/ILS
0.1061213
1 Ava AI(AVAAI)/NOK
kr0.3208831
1 Ava AI(AVAAI)/NZD
$0.0529032

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ava AI kohta

Kui palju on Ava AI (AVAAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVAAI hind USD on 0.03149 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVAAI/USD hind?
Praegune hind AVAAI/USD on $ 0.03149. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ava AI turukapitalisatsioon?
AVAAI turukapitalisatsioon on $ 31.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVAAI ringlev varu?
AVAAI ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVAAI (ATH) hind?
AVAAI saavutab ATH hinna summas 0.33547388338563844 USD.
Mis oli kõigi aegade AVAAI madalaim (ATL) hind?
AVAAI nägi ATL hinda summas 0.011283386189164465 USD.
Milline on AVAAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVAAI kauplemismaht on $ 106.56K USD.
Kas AVAAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVAAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVAAI hinna ennustust.
2025-08-18 01:06:30 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

