Ava AI (AVAAI) reaalajas hind on $ 0.03149. Viimase 24 tunni jooksul AVAAI kaubeldud madalaim $ 0.0299 ja kõrgeim $ 0.03301 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVAAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.33547388338563844 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011283386189164465.
Lüliajalise tootluse osas on AVAAI muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -26.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ava AI (AVAAI) – turuteave
No.748
$ 31.49M
$ 31.49M$ 31.49M
$ 106.56K
$ 106.56K$ 106.56K
$ 31.49M
$ 31.49M$ 31.49M
999.99M
999.99M 999.99M
999,995,926.72
999,995,926.72 999,995,926.72
999,994,070
999,994,070 999,994,070
99.99%
SOL
Ava AI praegune turukapitalisatsioon on $ 31.49M$ 106.56K 24 tunnise kauplemismahuga. AVAAI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999994070. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.49M.
Ava AI (AVAAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ava AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000283
+0.09%
30 päeva
$ -0.01134
-26.48%
60 päeva
$ +0.00421
+15.43%
90 päeva
$ -0.02308
-42.30%
Ava AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris AVAAI muutuse $ +0.0000283 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ava AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01134 (-26.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ava AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVAAI $ +0.00421 (+15.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ava AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02308 (-42.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ava AI (AVAAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ava AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ava AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AVAAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ava AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ava AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ava AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ava AI (AVAAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ava AI (AVAAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ava AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ava AI (AVAAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVAAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ava AI (AVAAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ava AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ava AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.