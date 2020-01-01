CryptoAutos (AUTOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CryptoAutos (AUTOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CryptoAutos (AUTOS) teave Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction. Ametlik veebisait: https://www.cryptoautos.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf477AC7719e2e659001455cDDA0cc8f3aD10b604

CryptoAutos (AUTOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoAutos (AUTOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 707.43M $ 707.43M $ 707.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06098 $ 0.06098 $ 0.06098 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 Praegune hind: $ 0.0104 $ 0.0104 $ 0.0104 Lisateave CryptoAutos (AUTOS) hinna kohta

CryptoAutos (AUTOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoAutos (AUTOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUTOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUTOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUTOS tokeni tokenoomikat, avastage AUTOS tokeni reaalajas hinda!

CryptoAutos (AUTOS) hinna ajalugu AUTOS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AUTOS hinna ajalugu kohe!

AUTOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUTOS võiks suunduda? Meie AUTOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUTOS tokeni hinna ennustust kohe!

