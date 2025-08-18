Rohkem infot AUTOS

CryptoAutos hind(AUTOS)

$0.01258
-4.18%1D
CryptoAutos (AUTOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:25:35 (UTC+8)

CryptoAutos (AUTOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0123
24 h madal
$ 0.01361
24 h kõrge

$ 0.0123
$ 0.01361
$ 0.07435012003740513
$ 0.007842395970852957
-0.79%

-4.18%

-7.50%

-7.50%

CryptoAutos (AUTOS) reaalajas hind on $ 0.01258. Viimase 24 tunni jooksul AUTOS kaubeldud madalaim $ 0.0123 ja kõrgeim $ 0.01361 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUTOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07435012003740513 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007842395970852957.

Lüliajalise tootluse osas on AUTOS muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, -4.18% 24 tunni vältel -7.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CryptoAutos (AUTOS) – turuteave

No.1171

$ 8.90M
$ 16.17K
$ 12.58M
707.43M
1,000,000,000
1,000,000,000
70.74%

ETH

CryptoAutos praegune turukapitalisatsioon on $ 8.90M $ 16.17K 24 tunnise kauplemismahuga. AUTOS ringlev varu on 707.43M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.58M.

CryptoAutos (AUTOS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CryptoAutos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005488-4.18%
30 päeva$ -0.00024-1.88%
60 päeva$ +0.0017+15.62%
90 päeva$ -0.00007-0.56%
CryptoAutos Hinnamuutus täna

Täna registreeris AUTOS muutuse $ -0.0005488 (-4.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CryptoAutos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00024 (-1.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CryptoAutos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AUTOS $ +0.0017 (+15.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CryptoAutos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00007 (-0.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CryptoAutos (AUTOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CryptoAutos hinnaajaloo lehte.

Mis on CryptoAutos (AUTOS)

Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.

CryptoAutos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CryptoAutos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AUTOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CryptoAutos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CryptoAutos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CryptoAutos hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoAutos (AUTOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoAutos (AUTOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoAutos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoAutos hinna ennustust kohe!

CryptoAutos (AUTOS) tokenoomika

CryptoAutos (AUTOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUTOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CryptoAutos (AUTOS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CryptoAutos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CryptoAutos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AUTOS kohalike valuutade suhtes

1 CryptoAutos(AUTOS)/VND
331.0427
1 CryptoAutos(AUTOS)/AUD
A$0.0191216
1 CryptoAutos(AUTOS)/GBP
0.0091834
1 CryptoAutos(AUTOS)/EUR
0.010693
1 CryptoAutos(AUTOS)/USD
$0.01258
1 CryptoAutos(AUTOS)/MYR
RM0.0529618
1 CryptoAutos(AUTOS)/TRY
0.5131382
1 CryptoAutos(AUTOS)/JPY
¥1.84926
1 CryptoAutos(AUTOS)/ARS
ARS$16.3163858
1 CryptoAutos(AUTOS)/RUB
1.0035066
1 CryptoAutos(AUTOS)/INR
1.1008758
1 CryptoAutos(AUTOS)/IDR
Rp202.9031974
1 CryptoAutos(AUTOS)/KRW
17.4721104
1 CryptoAutos(AUTOS)/PHP
0.711399
1 CryptoAutos(AUTOS)/EGP
￡E.0.6074882
1 CryptoAutos(AUTOS)/BRL
R$0.067932
1 CryptoAutos(AUTOS)/CAD
C$0.0173604
1 CryptoAutos(AUTOS)/BDT
1.5277152
1 CryptoAutos(AUTOS)/NGN
19.2944492
1 CryptoAutos(AUTOS)/UAH
0.5184218
1 CryptoAutos(AUTOS)/VES
Bs1.6983
1 CryptoAutos(AUTOS)/CLP
$12.12712
1 CryptoAutos(AUTOS)/PKR
Rs3.5636624
1 CryptoAutos(AUTOS)/KZT
6.8109378
1 CryptoAutos(AUTOS)/THB
฿0.4077178
1 CryptoAutos(AUTOS)/TWD
NT$0.3777774
1 CryptoAutos(AUTOS)/AED
د.إ0.0461686
1 CryptoAutos(AUTOS)/CHF
Fr0.010064
1 CryptoAutos(AUTOS)/HKD
HK$0.0983756
1 CryptoAutos(AUTOS)/AMD
֏4.8088308
1 CryptoAutos(AUTOS)/MAD
.د.م0.1130942
1 CryptoAutos(AUTOS)/MXN
$0.2356234
1 CryptoAutos(AUTOS)/PLN
0.0457912
1 CryptoAutos(AUTOS)/RON
лв0.0543456
1 CryptoAutos(AUTOS)/SEK
kr0.1200132
1 CryptoAutos(AUTOS)/BGN
лв0.0210086
1 CryptoAutos(AUTOS)/HUF
Ft4.251411
1 CryptoAutos(AUTOS)/CZK
0.2634252
1 CryptoAutos(AUTOS)/KWD
د.ك0.0038369
1 CryptoAutos(AUTOS)/ILS
0.0423946
1 CryptoAutos(AUTOS)/NOK
kr0.1279386
1 CryptoAutos(AUTOS)/NZD
$0.0211344

CryptoAutos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CryptoAutos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CryptoAutos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoAutos kohta

Kui palju on CryptoAutos (AUTOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas AUTOS hind USD on 0.01258 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AUTOS/USD hind?
Praegune hind AUTOS/USD on $ 0.01258. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CryptoAutos turukapitalisatsioon?
AUTOS turukapitalisatsioon on $ 8.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AUTOS ringlev varu?
AUTOS ringlev varu on 707.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUTOS (ATH) hind?
AUTOS saavutab ATH hinna summas 0.07435012003740513 USD.
Mis oli kõigi aegade AUTOS madalaim (ATL) hind?
AUTOS nägi ATL hinda summas 0.007842395970852957 USD.
Milline on AUTOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AUTOS kauplemismaht on $ 16.17K USD.
Kas AUTOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
AUTOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUTOS hinna ennustust.
CryptoAutos (AUTOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

