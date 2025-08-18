CryptoAutos (AUTOS) reaalajas hind on $ 0.01258. Viimase 24 tunni jooksul AUTOS kaubeldud madalaim $ 0.0123 ja kõrgeim $ 0.01361 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUTOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07435012003740513 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007842395970852957.
Lüliajalise tootluse osas on AUTOS muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, -4.18% 24 tunni vältel -7.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CryptoAutos (AUTOS) – turuteave
$ 8.90M
$ 16.17K
$ 12.58M
707.43M
1,000,000,000
1,000,000,000
70.74%
ETH
CryptoAutos praegune turukapitalisatsioon on $ 8.90M$ 16.17K 24 tunnise kauplemismahuga. AUTOS ringlev varu on 707.43M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.58M.
CryptoAutos (AUTOS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CryptoAutos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005488
-4.18%
30 päeva
$ -0.00024
-1.88%
60 päeva
$ +0.0017
+15.62%
90 päeva
$ -0.00007
-0.56%
CryptoAutos Hinnamuutus täna
Täna registreeris AUTOS muutuse $ -0.0005488 (-4.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CryptoAutos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00024 (-1.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CryptoAutos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AUTOS $ +0.0017 (+15.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CryptoAutos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00007 (-0.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CryptoAutos (AUTOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.
CryptoAutos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CryptoAutos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AUTOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CryptoAutos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CryptoAutos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CryptoAutos hinna ennustus (USD)
Kui palju on CryptoAutos (AUTOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoAutos (AUTOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoAutos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CryptoAutos (AUTOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUTOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CryptoAutos (AUTOS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CryptoAutos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CryptoAutos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
