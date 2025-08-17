Aura Network (AURA) reaalajas hind on $ 0.010037. Viimase 24 tunni jooksul AURA kaubeldud madalaim $ 0.008818 ja kõrgeim $ 0.010364 näitab aktiivset turu volatiivsust. AURAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21775856036612545 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003605899566061821.
Lüliajalise tootluse osas on AURA muutunud +0.88% viimase tunni jooksul, +7.95% 24 tunni vältel +22.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aura Network (AURA) – turuteave
Aura Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 5.00K 24 tunnise kauplemismahuga. AURA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 513294163.254454. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.04M.
Aura Network (AURA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aura Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00073918
+7.95%
30 päeva
$ -0.002072
-17.12%
60 päeva
$ +0.003139
+45.50%
90 päeva
$ +0.006071
+153.07%
Aura Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris AURA muutuse $ +0.00073918 (+7.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aura Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002072 (-17.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aura Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AURA $ +0.003139 (+45.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aura Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.006071 (+153.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aura Network (AURA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.
Aura Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aura Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AURA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Aura Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aura Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Aura Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aura Network (AURA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aura Network (AURA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aura Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aura Network (AURA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AURA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Aura Network (AURA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Aura Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aura Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.