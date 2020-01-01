AUKI (AUKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AUKI (AUKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AUKI (AUKI) teave The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world. Ametlik veebisait: https://www.aukilabs.com/ Valge raamat: https://auki.gitbook.io/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xf9569cfb8fd265e91aa478d86ae8c78b8af55df4 Ostke AUKI kohe!

AUKI (AUKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AUKI (AUKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 109.05M $ 109.05M $ 109.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007560517066171218 $ 0.007560517066171218 $ 0.007560517066171218 Praegune hind: $ 0.010905 $ 0.010905 $ 0.010905 Lisateave AUKI (AUKI) hinna kohta

AUKI (AUKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AUKI (AUKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUKI tokeni tokenoomikat, avastage AUKI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AUKI Kas olete huvitatud AUKI (AUKI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AUKI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AUKI MEXC-ist osta!

AUKI (AUKI) hinna ajalugu AUKI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AUKI hinna ajalugu kohe!

AUKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUKI võiks suunduda? Meie AUKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUKI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!